Reina al Milan, è fatta. Mirabelli vuole mettere pressione a Raiola per Donnarumma

La trattativa che dovrebbe portare Pepe Reina al Milan nella prossima stagione è ormai alle battute finali.

Dopo l’uscita pubblica del Direttore Sportivo rossonero Mirabelli, che ha annunciato di aver informato il Napoli dell’intenzione di parlare con l’agente del portiere spagnolo, sembra mancare solo l’annuncio ufficiale.

A convincere Reina una proposta economica molto allettante, un triennale da tre milioni netti a stagione; per un calciatore di trentacinque anni una offerta obiettivamente difficile da rifiutare che realisticamente non avrebbe potuto ricevere da altre società, che comunque avevano bussato alla porta dello spagnolo, in scadenza di contratto a fine stagione.

Mentre il Napoli inizia così a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto, col nome di Perin che si aggiunge alla lista, il Milan si mette al sicuro di fronte all’ipotesi della partenza di Donnarumma a fine stagione, anche se pensare che Reina possa essere il futuro del Milan tra i pali può essere azzardato, vista l’età dello spagnolo.

Sul futuro del portiere rossonero a Milanello si insinuano continui dubbi, alimentati, forse ad arte, dal suo procuratore Mino Raiola, che nei giorni scorsi ha dichiarato che, se dipendesse da lui, porterebbe via Donnarumma da Milano, dato che le offerte, provenienti dai grandi club del calcio europeo, non mancano.

Di sicuro se ne tornerà a parlare nei prossimi mesi.