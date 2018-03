Reina al Milan si può considerare un affare ormai ufficiale. L’ex Napoli era in scadenza, giocherà in rossonero e il suo acquisto può considerarsi la prima di una serie di operazioni che vedranno protagonisti i portieri con tante squadre interessate.

Tutto partirà dalla scelta che farà Buffon. In caso di ritiro la Juve vorrebbe puntare su un secondo portiere di esperienza e valore. Marchetti della Lazio sembra il profilo giusto con l’ incognita di un infortunio al ginocchio. Donnarumma lascerà il Milan, molto probabilmente per il PSG. Addio probabile anche per Storari. Perin potrebbe sostituire Donnarumma al Milan mentre Sirigu piace proprio al Genoa. Attenzione anche al romanista Allison. Il brasiliano titolare della sua nazionale sta dimostrando doti incredibili e potrebbe diventare uomo mercato nella prossima estate. Se qualcuno volesse fare una follia, anche per lui si aprirebbe la strada della cessione, con la conseguente ricerca di un sostituto da parte della Roma che potrebbe essere proprio Perin. Su Allison ci sono alcuni dei top club europei, in primis il Real Madrid che cerca un sostituto di Navas e il Liverpool, club in buoni rapporti con la Roma come dimostra la trattativa che ha portato Salah ai Reds.