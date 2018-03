Reina-Milan, il Napoli non ha gradito le tempistiche. Il 15 aprile, il portiere sfiderà il suo futuro

Il Milan mette a segno un importante colpo di mercato per la prossima stagione. In attesa dell’ufficialità dell’affare, la società rossonera ha trovato un accordo con il portiere spagnolo del Napoli, Pepe Reina, in scadenza di contratto a giugno 2018. I rossoneri hanno già l’intesa con il giocatore per 3 milioni di euro a stagione per due anni, con opzione per il terzo con Reina che si è detto favorevole anche a fare il secondo di Donnarumma.

L’attuale portiere del Napoli ha approfittato del giorno di riposo dopo il match di San Siro per rimanere a Milano e sostenere le visite mediche di rito con quello che sarà il suo futuro club. Il Napoli non ha gradito le tempistiche dell’operazione. La società di De Laurentiis è rimasta molto infastidita dal modo in cui il Milan ha reso nota la trattativa. Gli azzurri infatti avrebbero voluto che la notizia dell’acquisto di Reina uscisse dopo la gara di San Siro del 15 aprile che vedrà opposte proprio le due squadre coinvolte nella trattativa. L’affare già concluso potrebbe infatti condizionare l’attuale portiere azzurro che in seguito ad un errore o una brutta prestazione nella gara contro il Milan sarebbe inevitabilmente al centro di polemiche, le quali potrebberò essere dannose per l’ambiente partenopeo ancora in lotta per lo scudetto.