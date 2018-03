Mosse di mercato in Serie A ed in particolare a Genova sponda Sampdoria dove il colombiano Duvan Zapata è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, piace molto al tecnico Diego Simeone. Sino a questo momento soltanto rumors ma i colchoners la prossima stagione con tutta probabilità non avranno a disposizione il centravanti francese Antoine Griezmann sul quale c’è il forte interesse di Manchester United e Barcellona, l’attaccante da parte sua ha deciso di far conoscere il proprio futuro poco prima di involarsi in Russia per disputare il Mondiale con la Nazionale francese.

In caso di addio del colombiano alla Sampdoria stanno pensando di riportare ‘a casa’ Manolo Gabbiadini la cui avventura al Southamton pare essere giunta al capolinea dopo una sola stagione e mezzo. I The Saints non valutano l’ex attaccante del Napoli meno di 20 milioni, la stessa cifra col quale lo avevano acquistato un anno e mezzo fa. Sul centravanti lombardo non solo la Sampdoria per la prossima stagione ma anche il Bologna, la Lazio e il Torino, quest’ultima che potrebbe dare al giocatore le chiavi in mano del reparto offensivo dopo la sempre più probabile partenza a Giugno del Gallo Belotti con destinazione probabile, il Milan.

Tornando alla Sampdoria, si monitora anche la situazione relativa ai tecnici perchè Marco Giampaolo a Giugno potrebbe anche cedere alle lusinghe di una big, in questo senso sono da tenere d’occhio le panchine di Lazio e Napoli. Qualora l’ex tecnico di Cagliari ed Empoli dovesse lasciare Genova dopo una sola stagione, Ferrero potrebbe puntare dritto al cinquantenne fiorentino Leonardo Semplici che allo stato attuale delle cose avrebbe conquistato una miracolosa panchina alla Spal, panchina che difficilmente durante la prossima stagione sarà ancora sua non per volere del club ferrarese ma per quello del tecnico, corteggiato da diversi club.