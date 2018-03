Presto la coppia gol che ha fatto sognare i tifosi del Carpi, potrebbe ricomporsi in una piazza di Serie A, quella di Udine. Stiamo parlando della coppia composta da Kevin Lasagna e Jerry Mbakogu. L’attaccante mantovano è stato prelevato lo scorso Gennaio dall’Udinese ma lasciato in biancorosso per altri sei mesi prima di essere riportato in Serie A, categoria che il calciatore aveva già ‘sperimentato’ proprio con i Falconi nella stagione 2015-16 in cui aveva totalizzato 39 presenze e 5 reti di cui una pesantissima in uno storico Inter-Carpi 1-1. 47 presenze e 14 gol nell’ultimo torneo cadetto gli sono valse la promozione nel massimo campionato e Kevin a Udine si è presto guadagnato una maglia da titolare tanto che allo stato attuale è uno dei pochi giocatori che i friulani ritengono inamovibile.

Chissà che non sia stato proprio lui a parlare del nigeriano Jeremy Uche Mbakogu al quale i dirigenti friulani avevano già pensato, insieme a quelli del Chievo Verona, per lo scorso mercato di riparazione. Il 25enne cresce nei veneziani del Scorzè Peseggia per poi trasferirsi al Padova e successivamente al Palermo. Il suo esordio in prima squadra avviene proprio al Padova nel 2010 ma i veneti lo prestano subito alla Juve Stabia dove in tre stagioni, l’attaccante, totalizza 16 gol in 82 presenze. Nella stagione 2013-14 il Carpi lo preleva in prestito con diritto di riscatto, dopo una stagione sufficiente, il giocatore viene confermato e nel 2014-15 è il capocannoniere della squadra e tra i protagonisti della storica promozione in Serie A degli emiliani. Durante la stagione 2015-16, nuovamente in Serie B, Mbakogu non si conferma realizzando due gol in 26 presenze tanto che la società di Caliumi lo cede in prestito per sei mesi al club russo del Kryl’ja Sovetov Samara dove però il giocatore in 8 presenze non realizza neppure una rete. Torna al Carpi sino al termine della stagione 2016-17 totalizzando cinque reti in 19 presenze, ma la vera rinascita di Jerry avviene nella stagione corrente con 8 reti messe a segno in 21 presenze, rendimento che ha portato Chievo e Udinese a interessarsi alle sue prestazioni.

Il prossimo film di questa storia di mercato sarà probabilmente scritto a Giugno ma la coppia gol Lasagna – Mbakogu che ha fatto sognare i tifosi del Carpi, è vicinissima a ricomporsi all’Udinese. Con buona pace del club emiliano che incasserebbe una cifra vicina ai 6 milioni di euro, con buona pace del prossimo tecnico dei friulani sia Massimo Oddo o no, con meno pace di Maxi Lopez il cui addio ai friulani sembra inesorabilmente, avvicinarsi.