Dopo la partita contro la Roma in Champions League, da cui la sua squadra ne è uscita sconfitta, Andrés Iniesta aveva dichiarato che forse quella sarebbe stata la sua ultima presenza nella competizione europea: “È una sconfitta molto grande per la stagione che stavamo realizzando, un’eliminazione molto dolorosa, perché nessuno si aspettava la rimonta. Anzi, è più dolorosa perché potrebbe essere stata la mia ultima gara in Champions League“. Parole, quelle dette dal capitano del Barcellona, che hanno messo in subbuglio i tifosi che si stanno già chiedendo dove andrà a giocare il centrocampista spagnolo il prossimo anno.

Per quasi una settimana giornali e siti web hanno scritto domandandosi quale potrebbe essere la futura squadra del calciatore con Iniesta che ha rincarato la dose con ulteriori dichiarazioni nel post partita di Barcellona-Valencia: “Ho già deciso cosa farò. Quando dovrò dare la mia opinione, il club saprà e tutti lo sapranno“.Andare via dalla squadra che è stata casa sua per quasi 20 anni non sarà certamente facile: “L’affetto delle persone l’ho sempre avuto, sono grato al nostro pubblico. Il loro sostegno è stato fondamentale“.

Intanto, indiscrezioni di stampa riferiscono che la futura squadra di Iniseta sarà il Tianjin, club cinese allenata da Paolo Sousa in cui militano anche Witsel e Pato. Iniesta andrà a guadagnare tra i 25 e i 35 milioni di euro e in più sembra che il club cinese abbia fatto anche un accordo legato alla commercializzazione del vino: il numero 8 del Barcellona, che da qualche anno ha aperto un’azienda vinicola, venderà il suo marchio, Bondega Iniesta, e avrà assicurata la vendita di 2 milioni di bottiglie l’anno nel territorio cinese.

Sulle voci di mercato riguardanti Iniesta si è espresso anche l’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde: “Iniesta via? Sono cose già successe in passato, il club è sempre andato avanti“.