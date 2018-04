Calciomercato: Balotelli, dubbi sul futuro. L’attaccante conteso da MLS e Serie A

Mario Balotelli ancora non ha sciolto i dubbi sul suo futuro. Quasi sicuramente non resterà a Nizza dopo la fine del suo contratto, in scadenza a giugno. Il giocatore è diventato l’obiettivo numero 1 di un club di MLS, che sta per cambiare proprietà.

Certezze. Con un procuratore-squalo come Mino Raiola, le certezze sono davvero poche, quasi nulle. Mario Balotelli però – forse – ne ha una: non sarà più un giocatore del Nizza nella prossima stagione. Lui che in Costa Azzurra aveva ritrovato la serenità lascerà, con ogni probabilità, la Ligue 1. Adesso Mario non è più un ragazzino, è diventato papà per la seconda volta, ed è pronto a rifare il salto nel calcio che conta. Il ritorno in Serie A sembra quasi scontato.

Roma. Nel futuro di Mario Balotelli potrebbe esserci la Roma. Il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi, è già attivo sul mercato in vista di possibili acquisti per la prossima stagione e l’idea di portare SuperMario nella Capitale, a parametro zero, stuzzica il dirigente spagnolo. Ad aumentare le credenziali di questa ipotesi di mercato la presenza proprio dell’agente di Balotelli a Trigoria nei giorni scorsi. Intanto il giocatore, che ieri sera ha seguito l’impresa compiuta da quelli che potrebbero presto diventare i suoi nuovi compagni contro il Barcellona, manda attraverso il suo account social teneri messaggi alla Roma. Certo, due indizi non fanno una prova ma di sicuro lasciano pensare che vedere Balotelli con la maglia giallorossa non sia così solo una pazza idea di mercato.

America. Ma nel futuro dell’attaccante italiano classe 1990 potrebbero aprirsi le porte della MLS. Dopo lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic a Los Angeles, sponda Galaxy, una franchigia del massimo campionato statunitense avrebbe messo nel mirino propri Balotelli. SuperMario sarebbe il colpo ad effetto con cui la nuova proprietà vorrebbe presentarsi in città. Si tratta del DC United con Erick Thoir che sta per cedere la maggioranza del club di Washington a Soon-Shiong che è pronto ad investire una cifra che si aggira intorno ai 500 milioni di dollari. Patrick Soon-Shiong è un imprenditore che ha già qualche interesse nel campo dello sport avendo una piccola quota anche nei Los Angeles Lakers in NBA. E, secondo quanto riportato da Bloomerg, i contatti con Raiola sarebbero già stati avviati.