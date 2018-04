Il Milan si trova a dover affrontare questa ultima parte di stagione tra mille incognite. Con la qualificazione alla prossima Champions League che appare ormai improbabile, la società di via Aldo Rossi potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione durante la prossima sessione di calciomercato. In particolare, potrebbero essere quattro o cinque i giocatori che chiederanno la cessione in caso di mancato quarto posto.

Mercato Milan, non solo Suso e Donnarumma tra i partenti

Il finale di stagione si sta rivelando più complicato del previsto per la squadra allenata da Gattuso. Dopo avere ridotto sensibilmente il gap da Roma, Lazio e Inter nei primi tre mesi del 2018, i rossoneri sono reduci da tre partite senza vittorie. Oltre alla fisiologica sconfitta contro la Juventus (3-1 all’Allianz Stadium), sono arrivati i due pareggi casalinghi nel derby e contro il Sassuolo. È proprio contro i neroverdi che Bonucci e compagni hanno sprecato la ghiotta occasione di portarsi a meno sei punti dalla zona Champions.

Ad ogni modo, con l’Europa che conta quasi irraggiungibile, sarebbero diversi i calciatori del Milan in partenza. Tra questi, l’indiziato numero uno è Suso, il quale – in una recente intervista rilasciata al canale monotematico rossonero ‘M-Tv’ – ha lasciato chiaramente intendere che, senza Champions League, difficilmente deciderà di restare a Milanello. Sull’esterno spagnolo pende una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro. Una cifra elevata, ma non troppo, se si considerano la giovane età e le indiscutibili qualità tecniche dell’ex Liverpool. Oltre a lui, potrebbe cambiare aria anche Gigio Donnarumma. Il suo procuratore, Mino Raiola, non ha mai fatto mistero di volere il meglio per il suo assistito. Per questo, se non dovesse arrivare il quarto posto, il portiere – con il pieno appoggio dell’agente italo-olandese – farebbe quasi certamente le valigie. I dirigenti rossoneri, comunque, si sono già cautelati con l’acquisto, praticamente finalizzato, di Pepe Reina, attuale estremo difensore del Napoli che ha già svolto e superato le visite mediche.

Ma non è finita qui. Anche calciatori come Bonucci e Bonaventura potrebbero valutare altre sistemazioni. Alle soglie dei 31 anni, l’ex difensore della Juventus vorrebbe avere altre chance per vincere la ‘coppa dalle grandi orecchie’. Le pretendenti, soprattutto all’estero, non mancano per l’attuale capitano rossonero, il quale – comunque – partirebbe solo in caso di un’offerta ritenuta congrua dai dirigenti del Milan (non meno di 35 milioni di euro). Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Jack Bonaventura, reduce da una serie di prestazioni negative: come Donnarumma, anche il centrocampista è assistito da Raiola, il quale starebbe pianificando di portare via da Milanello tutti i suoi assistiti. Sull’ex Atalanta potrebbe essere forte l’interesse della Juventus, con Max Allegri che, da sempre, è un grande estimatore di Bonaventura.

Anche in attacco, infine, potrebbero esserci non pochi stravolgimenti. Molto probabili le cessioni di Nikola Kalinic e di Andrè Silva. Entrambi gli attaccanti non sono riusciti ad impattare come ci si aspettava, come dimostrano i pochi gol segnati dal Milan in campionato. Tuttavia, l’amministratore delegato Marco Fassone non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio significative minusvalenze. Per questo, i due attaccanti potrebbero lasciare il Milan soltanto nel caso in cui in via Aldo Rossi dovessero pervenire delle proposte soddisfacenti.