Nonostante l’incertezza sul piazzamento finale in classifica, la dirigenza del Milan è già al lavoro per il prossimo anno. L’investimento pesante di Mirabelli e Fassone potrebbe essere sull’esterno d’attacco. Nei giorni scorsi è circolato orbita rossonera il nome di Domenico Berardi, in procinto di lasciare il Sassuolo dopo sei stagioni ed un altro campionato fatto più di bassi che di alti. Ma quello dell’esterno mancino di Cariati non è l’unico nome finito sul taccuino della dirigenza rossonera: è notizia di oggi, infatti, che tra i papabili a vestire la maglia del Milan ci sarebbero anche Matteo Politano e Josè Maria Callejon.

Calciomercato Milan, piacciono Politano e Callejon per l’esterno d’attacco

Matteo Politano è finito nei radar del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riporta Tuttosport la dirigenza rossonera potrebbe avviare i contatti con il Sassuolo già nelle prossime settimane, nonostante Berardi rimanga in cima alla lista dei desideri di Mirabelli. Per uno dei due esterni del Sassuolo, il club rossonero potrebbe inserire nella trattativa due contropartite tecniche: i nomi caldi, in questo senso, sono quelli di Manuel Locatelli ed Andrea Bertolacci, che a giugno rientrerà dal prestito al Genoa. Ma non finisce qui, perché il nome a sorpresa di queste ore è quello di Josè Maria Callejon: l’esterno del Napoli ha una clausola di 20 milioni di euro. Una cifra non insormontabile per il Milan. Inoltre il procuratore del calciatore è lo stesso di Pepe Reina, che dal prossimo anno vestirà rossonero. Dunque ci sono tutti i presupposti, qualora il Milan dovesse decidere di accelerare, di trovare un accordo con il classe ’87. Nei giorni scorsi si era vociferato di uno scambio con Suso (che potrebbe comunque lasciare Milano al termine della stagione), ma a quanto pare questa notizia non trova riscontri. Con ogni probabilità, dunque, la trattativa per portare Callejon a Milano dovrebbe essere slegata da tutte le altre.