Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno già ‘in casa’ il nuovo Albiol, futuro in prima squadra per il classe 96’?

Dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, il distacco con la Juventus incomincia ad essere pesante e gli azzurri sono adesso a sei punti dai bianconeri. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto alla luce delle tante occasioni create rispetto ai rossoneri. Come ben noto a tutti, ad inizio stagione il Napoli di De Laurentiis ha ‘firmato’ il cosiddetto patto scudetto con il mister Maurizio Sarri, con tutti i calciatori che hanno deciso di rimanere al San Paolo per provare a porre fine al dominio bianconero degli ultimi anni. Ma ciò non sta bastando e a fine stagione il calciomercato del Napoli potrebbe accendersi portando cosi a delle cessioni importanti. In primis la difesa: il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly piace da tempo a diverse big europee con Liverpool, Real Madrid e Manchester United in prima fila. L’altro difensore centrale degli azzurri, Raul Albiol, a settembre andrà per i 33 anni e il peso delle tre competizioni e delle riserve ai titolari, non proprio all’altezza, potrebbero non garantire quella lucidità necessaria per competere su tutti i fronti. Ma il Napoli la soluzione sembra averla già in casa: stiamo parlando di Sebastiano Luperto, difensore centrale classe 1996. Il promettente giocatore leccese di proprietà del Napoli, ma in prestito quest anno all’Empoli, sta facendo un grande campionato non disdegnando neanche la capacità di andare in gol. Infatti nell’ultima partita tra Empoli e Pro Vercelli, vinta dai toscani per 3 a 2, il difensore è andato a segno da calcio d’angolo colpendo al volo con il mancino, siglando il suo secondo sigillo stagionale. Il Napoli che non ha perso d’occhio le prestazioni positive del giocatore ne continuerà a monitorare a distanza i progressi, con la consapevolezza che la prossima stagione potrà essere protagonista nella difesa degli azzurri.