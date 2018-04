A volte anche le storie d amore più tempestose hanno un lieto fine. Ne sa qualcosa Mauro Icardi che oggi piu’ che mai sembra vicino al rinnovo con l’Inter. Un ingaggio in doppia cifra e l’ innalzamento della clausola rescissoria sembrano essere le soluzioni giuste.

L’argentino nonostante i due gol divorati nel derby, finalizza al meglio il gioco nerazzurro. Un attaccante prolifico, l’argentino, che sta portando la squadra in Champions e che l’Inter non vuole lasciarsi sfuggire e rendere il simbolo della squadra, il fulcro di un progetto tecnico-sportivo all’insegna della continuità. Una scelta quella del rinnovo che potrebbe giovare anche allo stesso Icardi. All’Inter, l’attaccante avrà sempre il posto garantito e potrà giocarsi ulteriori chance prima dell’approdo, inevitabile, in un top club europeo.

Il futuro, quindi, ma anche il presente è l’Inter per Icardi con un Mondiale da conquistare sullo sfondo. Già proprio al Mondiale punta Maurito, obiettivo concreto che vale una carriera. Non ci sarà posto per tutti nell’Argentina di Sampaoli. Higuain e gli altri sono comunque avvertiti.. Icardi con i suoi goal sta mandando segnali chiari. In Russia vuole esserci poi dopo il Mondiale ci sarà di nuovo l’Inter ad attenderlo con una Champions – si spera – da disputare.