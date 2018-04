Durante la conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, all’allenatore dei Galacticos ed ex centrocampista bianconero Zinedine Zidane è stato chiesto se in futuro avrebbe voluto allenare la Juve.

Questa la sua risposta: << Allenatore della Juve? Mai dire mai. Qui a Torino ho imparato molto in cinque anni, sia come giocatore che come uomo. Per venirci ho dovuto lasciare la Francia e per me è stato un cambiamento radicale, anche se loro hanno saputo accogliermi come una famiglia. La Juventus è molto simile al Real Madrid, hanno lo stesso DNA, vogliono vincere e combattere. Tuttavia ora mi ritrovo dall’altra parte e penso solo alla partita di domani. Sto bene dove sono e mi dedico solo al Real Madrid vivendo il quotidiano, perché questo è un mestiere complicato, soprattutto se alleni loro >>.

STASERA 3 APRILE ALLE 20:45 SI GIOCHERA’ JUVENTUS – REAL MADRID all’Allianz Stadium di Torino, gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

L’ultima volta che le due squadre si sono trovate faccia a faccia è stato lo scorso 3 giugno a Cardiff in occasione della finale di Champions, vinta dal Real Madrid di Zidane per 4-1.

I bianconeri, sia questa sera che al ritorno che si giocherà l’11/04, avranno quindi la possibilità non di avere una vera e propria rivincita, ma quantomeno di togliersi un sassolino dalle scarpette.

