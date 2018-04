L’Inter su Gareth Bale, la clamorosa indiscrezione della stampa inglese

E’solo un’indiscrezione di mercato, ma dai contorni suggestivi. L’attaccante esterno Gareth Bale, potrebbe vestire la maglia dell’Inter; il giornale inglese The Independent, rende fattibile questa possibilità, perchè il numero 11 delle “merengues” tra infortuni e un feeling non eccelso con Zinedine Zidane, potrebbe lasciare la Spagna a fine stagione. Il Real potrebbe cederlo per finanziare la prossima sessione estiva di calciomercato. Bale non pare più un giocatore incedibile come un tempo, tanto che il Real, lo ha offerto al Manchester United, che però non ha più mostrato alcun interesse e gli altri club della Premier League, lo “snobbano” L’Inter, invece ha da sempre un debole per il gallese, fin dalla tripletta segnata in Champions League a S.Siro contro i nerazzurri nella stagione 2010/2011, quando vestiva la maglia del Tottenham, e ricopriva il ruolo di terzino tuttofare, prima di diventare uno dei più forti esterni offensivi europei. Se L’Inter vuole avere qualche possibilità di acquistarlo deve qualificarsi per la prossima Champions League, ma a spaventare la “Beneamata” sono prezzo e ingaggio; Il Real Madrid per privarsene vuole 80 Milioni di Euro, ma Bale percepisce un ingaggio annuo di 15 milioni a stagione. La soluzione sarebbe chiedere ai madridisti uno sconto sulla cifra richiesta con il giocatore che dovrebbe ridursi l’ingaggio perchè L’Inter per le regole del Fair Play finanziario non può iscrivere l’intero prezzo di eventuale acquisto nel bilancio. La cosa certa è che Bale e il Real Madrid sono sempre più lontani, Inter o meno l’addio non è affatto da scartare. I “blancos” per averlo pagarono 100 milioni di euro più bonus al Tottenham, ma incassandone 20 in meno andrebbero in contro ad una cospicua minusvalenza.