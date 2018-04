Nel derby di Milano finito zero a zero, Mauro Icardi ha sbagliato due goal clamorosi a porta vuota che non hanno permesso alla sua Inter di vincere la partita e di staccarsi in modo decisivo dal Milan in classifica in ottica Champions League. Nonostante ciò, il bomber argentino è in questo momento uno degli uomini più importanti della stagione dell’Inter, e i suoi 24 goal in campionato su 26 partite giocate sono una dimostrazione chiara. Infatti, Icardi ha raggiunto almeno 20 goal in tre delle cinque stagioni in nerazzurro, arrivando a 105 goal totali in Serie A, e in questa mancano ancora otto partite con cui il bottino può notevolmente aumentare. Ecco perché, gli errori clamorosi del derby sembrano essere solo degli episodi singoli all’interno di una stagione assolutamente positiva, che potrebbe diventare ottima in caso di qualificazione alla prossima Champions League della squadra. Proprio per questo, molti club europei stanno pensando a Icardi per assicurarsi un bomber: tra questi spicca certamente il Real Madrid, club campione d’europa per due stagioni consecutive.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Real Madrid avrebbe deciso di cambiare strategia di mercato per il reparto offensivo: Icardi costa troppo, almeno 110 milioni di euro se non verrà alzata la clausola rescissoria, perciò i blancos avrebbero deciso di rinnovare il contratto a Cristiano Ronaldo. Quindi, l’intenzione di Florentino Perez, presidente del Real, sarebbe quella di concentrare gran parte delle spese estive per allungare il contratto del miglior giocatore del mondo, che percepisce 21 milioni di euro netti all’anno. Recentemente, si sarebbero intensificati i contatti tra il club spagnolo e Jorge Mendes, noto agente di Cristiano Ronaldo, e l’affare sembrerebbe ben impostato e vicino alla conclusione, nonostante gli interessamenti di diversi top club, come Psg e Manchester Utd. Comunque, qualora dovesse partire l’attuale centravanti, Karim Benzema, il Real Madrid punterebbe su piste meno costose di Icardi, magari acquistando giovani da far crescere tra i tanti campioni in squadra.

Per questo, l’Inter e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: la società può tornare a trattare il rinnovo di contratto con più calma. Infatti, da gennaio si parla di contatti tra gli agenti di Icardi e il club nerazzurro per trovare un’intesa sull’adeguamento dello stipendio e sulla clausola rescissoria, che l’Inter vorrebbe togliere del tutto o aumentare in modo considerevole. Ora, dato che il mercato estivo si avvicina e il pericolo che altri club corteggino il bomber argentino è reale, i nerazzurri proveranno ad intensificare i contatti e trovare definitivamente l’accordo: attualmente la distanza non è minima, di circa un milione di euro, visto che l’Inter sarebbe disposta ad offrire 7 milioni all’anno più bonus, mentre l’entourage di Icardi chiede circa 8 milioni a stagione. Comunque, la volontà del giocatore è di rimanere all’Inter per più stagioni possibili, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League, come più volte ribadito anche pubblicamente dal capitano nerazzurro. Quindi, nonostante le sirene dei club europei e considerate le strategie del Real Madrid, il matrimonio tra Mauro Icardi e l’Inter sembra destinato a proseguire anche nelle prossime stagioni.