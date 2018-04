Mercato Juventus, rinforzi a centrocampo per Allegri. Le partite cominciano e si vincono a centrocampo. Un vecchio adagio calcistico che è sempre di moda. La Juventus, smaltita la delusione del Bernabeu, torna a lavorare per rafforzare la rosa della prossima stagione. Marotta e Paratici sembrano volersi concentrare proprio sul reparto mediano. Nel doppio confronto con il Real Madrid è pesata tantissimo l’assenza di Miralem Pjanic nel match di andata. Il bosniaco ha bisogno di un’alternativa di qualità. Bentancur ha talento, ma è sembrato ancora acerbo per certi palcoscenici. Quindi la squadra mercato juventina potrebbe tornare su un vecchio obiettivo: Leandro Paredes. L’argentino classe ’94, in forza allo Zenit San Pietroburgo, è un giocatore che piace da tempo ad Allegri e Marotta. La scorsa estate c’era stato anche qualche abboccamento tra le parti, ma poi non se n’è fatto niente.

Mercato Juventus, Paredes nome caldo. L’argentino conosce già bene il campionato italiano per aver giocato stagioni importanti con Empoli e Roma. Paredes è stato pagato poco più di 20 milioni di euro dallo Zenit. Un esborso non esagerato per un elemento giovane e dal valore assicurato. Per il centrocampo c’è sempre in piedi la trattativa per Emre Can. Il tedesco di origine turca tentenna, i risultati recenti del Liverpool forse hanno minato le sue sicurezze in merito all’addio verso i Reds. Emre Can sarebbe un gran colpo a parametro zero, come lo fu Khedira tre stagioni fa. Se son rose fioriranno. In bianconero.

Mercato Juventus, c’è anche Darmian sulla lista di Marotta

Mercato Juventus, cercasi terzino destro. Altra priorità per la prossima sessione di calciomercato estivo della Juventus è un terzino destro. I bianconeri infatti hanno bisogno di qualità anche sulla fascia destra. Lichtsteiner è in là con gli anni, mentre De Sciglio ha palesato troppi limiti fisici in questa stagione. Marotta e Paratici sono da tempo sulle tracce di Bellerin, ma il terzino spagnolo dell’Arsenal costa tanto. Forse troppo. Ecco quindi tornare d’attualità il nome di Mattia Darmian. L’ex Torino lascerà il Manchester United a fine stagione. I Red Devils però non faranno troppi sconti, visto che lo pagarono oltre 20 milioni di euro. Se ne riparlerà nelle prossime settimane.

Mercato Juventus, Morata cavallo di ritorno? L’Italia gli manca. Molto. Alvaro Morata si è forse già pentito di essere andato al Chelsea e manda segnali d’amore alla sua ex squadra. L’ex Real Madrid ha vissuto una stagione difficile con i Blues. Il rapporto con Antonio Conte non è decollato e un suo prematuro addio all’Inghilterra non è fantacalcio. La Juventus avrebbe bisogno di un altro grande attaccante. Higuain ha 31 anni e il Pipita spesso stecca negli appuntamenti che contano. Al contrario di Morata che ha sempre segnato nei match senz’appello. Basti ricordare il gol-qualificazione al Bernabeu contro il Real Madrid o quello nella finale persa di Berlino contro il Barcellona. Morata è rimasto nel cuore di tutti i tifosi della Juventus. Nel calcio, si sa, certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sarà così anche per il nostalgico Morata? Chissà.