Mercato Milan, duo spagnolo in rossonero? Non solo Reina. La prossima stagione il castigliano potrebbe essere una lingua piuttosto comune a Milanello. Il portiere arriverà a parametro zero, insieme a lui potrebbe sbarcare anche José Maria Callejon. Prova a fare il punto tuttonapoli.net: secondo il portale azzurro, la vociferata clausola risolutiva da 20 milioni di euro è esercitabile anche per l’Italia. Al momento, però, nessun contatto fra i rossoneri e Manuel Quillon, procuratore dell’esterno offensivo del Napoli (oltre che di Reina), per parlare di Callejon. Il giocatore, d’altra parte, vorrebbe rimanere a Napoli, a patto però che Sarri resti l’allenatore dei partenopei. L’affare è slegato da Suso. Difficile pensare ad uno scambio tra i due giocatori, visto che hanno 6 anni di differenza. Il Milan potrebbe vendere l’ex Liverpool per monetizzare, per andare poi sull’ex Real Madrid.

Mercato Milan, esterni cercasi per Gattuso. Al di là di quello che sarà il futuro di Suso non c’è solo il nome di Callejon sul taccuino di Massimiliano Mirabelli. Il diesse rossonero segue con molto interesse la situazione di Politano. L’esterno del Sassuolo è piaciuto molto domenica scorsa a San Siro. L’ex Roma e Pescara costa tanto, basti pensare che a gennaio i neroverdi hanno rifiutato 28 milioni di euro dal Napoli. In estate la situazione può essere diversa, sopratutto se la salvezza dovesse essere centrata dagli emiliani. Ma la lista per Mirabelli dei possibili rinforzi per Gattuso non finisce qui.

Mercato Milan, si segue Castillejo del Villarreal. Scambio con Bacca?

Mercato Milan, pista spagnola per l’esterno. E’ Samu Castillejo il nome nuovo per l’esterno del futuro del Milan. Classe ’95, nativo di Malaga, Castillejo gioca nel Villarreal. I rossoneri hanno ottimi rapporti con gli spagnoli in virtù degli affari Musacchio e Bacca. Proprio il colombiano potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a Castillejo. Il Villarreal dovrebbe versare al Milan 18 milioni di euro per riscattare Bacca. L’affare si può fare. Castillejo è un esterno estremamente tecnico, un’ottima alternativa a Suso. Forse anche un degno erede.

Mercato Milan, Mirabelli ha chiuso per Ki. Dopo Reina e Strinic ecco un altro colpo a zero per i rossoneri. Si tratta del coreano Ki, centrocampista in scadenza di contratto con lo Swansea. Mirabelli lo ha avuto come giocatore ai tempi del Sunderland, così come Borini. Classe ’89, Ki è un centrocampista di lotta e di governo. Può essere una buona alternativa a Kessié. L’ivoriano non ha avuto mai l’opportunità di tirare il fiato in questa stagione, questo ha finito per influire inevitabilmente sul suo rendimento. Ki dunque dal prossimo primo luglio sarà un nuovo giocatore del Milan. Una domanda però a questo punto sorge più che spontanea: i 5 milioni incassati per Kucka erano così necessari? Perché nel Milan boccheggiante di questo periodo la forza fisica del trattore slovacco avrebbe fatto comodo a Gattuso. Molto comodo.