Mercato Milan, questione di clausole. Due spagnoli, due squadre e 20 milioni di euro in ballo. Questo il quadro della possibile trattativa che potrebbe portare a invertire le maglie di Jesus Fernandez Saez de la Torre, in arte Suso e Josè Maria Callejon. Il valore dei giocatori è stabilito dalle rispettive clausole rescissorie: 40 milioni di euro per il milanista e 20 per l’azzurro. Suso ultimamente sta facendo trasparire segnali di insofferenza verso il Milan. L’ex Liverpool vuole giocare la Champions League, cosa che difficilmente accadrà con la maglia rossonero nella prossima stagione. D’altro canto Callejon ha un contratto in scadenza nel 2020. Si sa quanto Aurelio De Laurentiis non abbia molta simpatia per gli ultratrentenni. L’ex Real Madrid ne ha compiuti 31 lo scorso 11 febbraio. Un destino incrociato quindi potrebbe unire i due esterni spagnoli in un futuro molto prossimo.

Mercato Milan, gli scenari dello scambio Suso-Callejon. Il cardellino rossonero piace molto a Sarri. L’ex Liverpool ha tutte le caratteristiche per interpretare al meglio il ruolo di esterno d’attacco. Analogo discorso si può fare per Callejon. L’ex Real Madrid ha personalità da vendere e Gattuso vuole giocatore del profilo simile al numero 7 del Napoli. La sensazione è che l’affare può davvero decollare. Il Milan realizzerebbe un’ottima plusvalenza, visto che Suso è arrivato a Milanello per soli 200 mila euro. Il Napoli valorizzerebbe un ultratrentenne, avendo subito il sostituto per Sarri. Domenica si incroceranno a San Siro in Milan-Napoli, dalla prossima stagione potrebbe farlo a maglie invertite. Incroci spagnoli.

Mercato Milan, rossoneri sempre più spagnoli nella prossima stagione?

Mercato Milan, Castillejo l’alternativa a Callejon. Massimiliano Mirabelli dovrà essere molto abile nel prossimo calciomercato estivo. Il diesse rossonero dovrà fare di necessità virtù, vendendo e comprando sapientemente. La situazione sarà molto più chiara dopo il 20 aprile. In quella data Marco Fassone si incontrerà con l’Uefa per stabilire i punti del Settlement Agreement, all’interno del Fair Play Finanziario. E’ chiaro che gli indiziati per lasciare Milanello sono Suso e Donnarumma. Dello spagnolo si è già detto. Dal Napoli potrebbe arrivare Callejon e 20 milioni di euro. L’alternativa all’ex Real Madrid è Castillejo del Villarreal. Per il portiere potrebbe aprirsi un’asta internazionale. Almeno è quello che ci si augura in via Aldo Rossi.

Mercato Milan, l’attaccante è la priorità rossonera. Serve un centravanti a Gattuso. Cutrone è acerbo. André Silva e Kalinic non sono uomini da 30 gol a stagione. L’attenzione dei dirigenti rossoneri va sulla ricerca di un grande realizzatore. Potrebbe tornare d’attualità la pista Morata. L’ex Juventus è scontento a Londra e vorrebbe tornare in Italia. Difficile però che vada in un club che non gioca la Champions League. Il mercato interno porta a Belotti e Immobile. Il Gallo piace sempre tanto a Mirabelli, così come il laziale. L’attaccante napoletano potrebbe lasciare la Capitale in caso di mancato approdo in Champions League. Poche le altre piste battibili. Una potrebbe essere molto intrigante: Timo Werner. Il centravanti classe ’96 del Lipsia è uno dei profili più giovani più interessanti d’Europa. Così’ come Dolberg dell’Ajax. Scommesse da vincere, ma il Milan della prossima stagione ha bisogno di certezze. A partire da chi fa gol, un uomo sempre fondamentale per ambire a grandi traguardi.