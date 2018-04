Mercato Milan: Vidal e Depay colpi da Champions, quarto posto prioritario per acquisti top

Mercato Milan: Vidal e Depay nel mirino. Il quarto posto per tornare grandi in campionato e in Europa.

Le parole di capitan Bonucci accompagnate dai continui movimenti di Fassone e Mirabelli per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione sembrano iniziare a dare i primi frutti. Al Milan si pensa in grande. Gattuso ha portato convinzione nei propri mezzi e, come dice la classifica, anche risultati. Ma la storia rossonera dice che il Milan è una squadra abituata a vivere nell’Olimpo delle grandi e per questo motivo, per il futuro, si inizia a pensare in grande.

Il momento clou della stagione è arrivato: dopo la Juve c’è il derby con l’Inter e poi una serie di partite senza sosta fino alla fine. Match da non sbagliare se si vuole tornare tra i grandi appunto. Parallelamente al campionato e alle possibili trattative di mercato, Fassone lavora anche sul Fair Play Finanziario che inevitabilmente dovrà essere preso in considerazione durante qualsiasi ipotesi di acquisto.

Mercato Milan: Vidal e Depay i sogni ma serve la Champions

Ad oggi, il Mercato Milan è già stato tracciato grazie ai colpi di Mirabelli a parametro zero. Reina, Ki e Strinic rappresentano validi giocatori per completare la rosa, ma ai rossoneri mancano uno o due calciatori in grado di fare la differenza. Due top player. Nel mirino della dirigenza sono da tempo finiti Depay e Vidal. L’attaccante esterno del Manchester United, ora al Lione, sta facendo vedere tutto il suo valore rilanciandosi a suon di gol e assist. Il centrocampista ex Juve, che conosce bene l’Italia e la Serie A, non ha bisogno di presentazioni e ha sempre mostrato le sue doti da guerriero anche nella Bundesliga.

Ma per arrivare a questi due obiettivi non basteranno accordi tra le parti perché i paletti del Uefa non saranno trascurabili. Per questo motivo il Milan dovrà a tutti i costi raggiungere almeno il quarto posto. Traguardo che garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea e quindi introiti vitali alla costruzione della squadra. Ecco perché Mirabelli e Fassone non hanno ancora dato il massimo sforzo per dei veri rinforzi. Per il Mercato Milan si attende l’esito del finale di stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i colpi sopra citati sarebbero possibili arrivando appunto in Champions League. Depay ha mostrato il proprio gradimento verso il Milan durante una recente intervista, e Milano potrebbe essere un’altra meta dove potersi rilanciare a livello mondiale. Per quanto concerne Vidal, il centrocampista cileno avrebbe chiesto la cessione a fine stagione e se l’Inter a giugno non è riuscita a portarlo via al Bayern Monaco, toccherà al Milan provarci con la consapevolezza che con un solo anno di contratto rimanente, la società bavarese non potrà richiedere un prezzo troppo elevato per il cartellino. Il Mercato Milan dunque si muove e si attendono i due colpi per rivedere i rossoneri ai primi posti di tutte le classifiche europee. Gattuso deve però raggiungere con i suoi giocatori il posto Champions, basilare per ogni strategia futura. Il Milan del futuro passa dai risultati di quello del presente.