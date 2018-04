Mentre sta per volgere al termine un’altra emozionante stagione, il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e a Trigoria già si fanno i primi veri nuovi nomi per la prossima annata. Certo, non sarà facile comprare grandi giocatori in questa mercato “pazzo”, come lo definisce Monchi, ma il nome che sta scaldando l’ambiente giallorosso è quello di Mario Balotelli, in scadenza con il Nizza. Poi, sarebbe in dirittura d’arrivo uno scambio con il Bologna che vedrebbe Mirante vestire la casacca della Roma nella prossima stagione. E Manolas confessa che in estate era stato ad un passo dall’addio. Ecco tutti gli approfondimenti.

MERCATO ROMA, MONCHI: “MERCATO PAZZO PER COLPA DI NEYMAR” – Alla vigilia della delicata sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, il ds giallorosso Monchi ha parlato così ai media spagnoli del calciomercato: “Ormai è pazzo e non ha più senso, tutta colpa dell’affare Neymar tra Barcellona e PSG. Ormai si chiedono vere e proprie fortune per dei calciatori minori ed è difficile ricostruire una rosa per portare in alto la propria squadra”.

MERCATO ROMA, BALOTELLI PIU’ DI UNA SEMPLICE IDEA – Dopo il tentativo dello scorso gennaio, i contatti tra i giallorossi e Mino Raiola, agente di Mario Balotelli, sono proseguiti sottotraccia. Il calciatore è in scadenza con il Nizza e gradirebbe un ritorno in Italia. Lo stesso attaccante ha confessato che la meta giallorossa sarebbe perfetta: “Non credo andrò al Napoli, ma alla Roma non avrei problemi. Direi di sì per società, giocatori e tifosi. Credo che nessuno avrebbe nulla da ridire se andassi alla Roma”. L’ingaggio attuale di Balotelli è di 5,4 milioni di euro a stagione, ma per il ritorno in patria sarebbe disposto a diminuirsi lo stipendio. Attenzione, però, anche all’interesse dell’Inter, i cui tifosi, però, non gradirebbero un ritorno di “SuperMario”.

MERCATO ROMA, SCAMBIO MIRANTE-SKORUPSKI IN DIRITTURA D’ARRIVO – Secondo quanto riporta “Leggo”, sarebbe ormai vicinissima la chiusura di un affare tra Roma e Bologna riguardante due portieri: Skorupski finirebbe in rossoblu, mentre Mirante in giallorosso per fare da secondo ad Alisson. Per ora non arrivano conferme, anche se il numero uno dei felsinei prova a smorzare: “Ragiono a breve scadenza, anche se so quale sarebbe il mio ruolo se andassi in una grande squadra. A fine anno mi incontrerò con la società e vedremo se ci sarà ancora la voglia di proseguire insieme, altrimenti saranno loro a trovarmi una squadra”.

MERCATO ROMA, MANOLAS RIVELA IL “NO” ALLO ZENIT – In un’intervista rilasciata a “Il Giornale”, Kostas Manolas ha rivelato il perché del “no” allo Zenit in estate: “Mi avevano offerto un contratto particolare che io alla fine non volevo firmare. Ero consapevole, comunque, che anche alla Roma sarei stato felice lo stesso. Qui sto bene, anche se c’è sempre lo stress e il pressing dei tifosi per far bene. Voglio vincere qualcosa con questo club che mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A”. Il giallorosso, però, poteva essere bianconero: “Quando ero all’Olympiacos ero stato cercato dalla Juventus…”.