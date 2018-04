L’inizio del prossimo mercato è ancora lontano, ma prepariamoci a vivere settimane e settimane in cui il tema sarà sempre lo stesso: Alisson Becker. Il portiere giallorosso, la grande sorpresa di questa stagione, ha attirato gli occhi di tutte le big e la sua permanenza nella Capitale non sarà così scontata. Lo sa bene anche Julio Sergio, ex numero uno della Roma ed attuale allenatore del Prudentopolis in Brasile, che ha rilasciato a Romanews.eu alcune interessanti dichiarazioni sul suo connazionale. Eccole riportate.

MERCATO ROMA, JULIO SERGIO: “CEDEREI ALISSON PER 70 MILIONI” – L’ex portiere giallorosso ha provato a fare il punto della situazione su Alisson: “Per lui è stato bene non aver giocato subito al primo anno di Roma. Gli allenamenti brasiliani sono diversi da quelli italiani e si è dovuto adattare. Questa fase di apprendimento ha contribuito a farlo diventare ciò che è ora: ovvero, il portiere più forte del mondo insieme a Neuer”. Sul prezzo non ci sono dubbi: “Se arriva qualcuno che offre 70 milioni significa che sarà sicuramente una big. Sarebbe bene per il ragazzo accettare e anche per la Roma, che ha problemi con il bilancio e coglierebbe al volo l’occasione, soprattutto per un portiere, visto che queste cifre di solito girano per gli attaccanti. Io lo cederei per creare una squadra ancora più forte. Non servirebbe a nulla tenere Alisson e non comprare nessuno, lui non può vincere da solo. L’obiettivo sul mercato della Roma dovrà essere capire quali sono i giocatori da trattenere e provare a costruire una squadra vincente“.

MERCATO ROMA, NEL FRATTEMPO SI LAVORA AL RINNOVO DI ALISSON – Nonostante le parole di Julio Sergio, che spingerebbero i giallorossi ad una cessione del proprio numero uno, la Roma sta continuando a lavorare sul rinnovo del portiere brasiliano per allontanare le mire dei top club europei, Liverpool e Real Madrid su tutti. Non si parla, però, di un prolungamento, visto che l’attuale contratto scade nel 2021, ma bensì di un adeguamento dell’ingaggio: Alisson oggi guadagna “solo” 1,5 milioni di euro a stagione, molto meno di diversi suoi compagni di squadra. Il suo obiettivo è ritoccare questa cifra prima del Mondiale in Russia e portarla a circa 5 milioni di euro, più del triplo. La Roma, però, non sarebbe convinta e, come riporta Rai Sport, vorrebbe provare a chiudere su un ingaggio da 3,5/4 milioni a stagione.

MERCATO ROMA, SI ALLONTANA UN OBIETTIVO: FELLAINI VICINO AL LIVERPOOL – Destinato a lasciare il Manchester United, con il quale non ha rinnovato e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, Maroune Fellaini diventerà una pedina ambitissima nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista belga, che potrà essere contrattato a parametro zero, è stato più volte accostato alla Roma, ma, secondo il Daily Mail, il calciatore sarebbe molto vicino a firmare con il Liverpool e rimanere, quindi, in Premier League. I Reds, infatti, sarebbero pronti a offrire un ricco contratto a Fellaini per anticipare la concorrenza e coprirsi in vista dell’addio, direzione Juventus, di Emre Can.