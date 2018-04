Archiviata la sconfitta (immeritata) contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma prova a rigettarsi su Serie A e… mercato. Il ds Monchi, infatti, è continuamente al lavoro per migliorare la rosa della squadra in vista della prossima stagione e, per farlo, sta pensando anche di diminuire l’età media. Gli occhi della dirigenza giallorossa sono puntati su due giovani prospetti: Bianda del Lens e Senesi del San Lorenzo. Intanto, Gonalons è pronto a dire addio, mentre a centrocampo Strootman e Nainggolan hanno molte offerte e la loro permanenza non è certa. Approfondiamo tutti questi temi.

MERCATO ROMA, BIANDA PROFILO INTERESSANTE – Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Monchi avrebbe acceso i fari su William Bianda, giovane classe 2000 di proprietà del Lens. Il ds giallorosso sta cercando di anticipare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore centrale in vista del prossimo anno.

MERCATO ROMA, SENESI PRONTO A SBARCARE IN EUROPA – Accostato in passato a Inter e Fiorentina, Marcos Senesi sarebbe pronto a sbarcare finalmente in Europa. Il difensore centrale di proprietà del San Lorenzo de Almagro ha molti estimatori ed ha acquisito il passaporto italiano lo scorso dicembre. Il classe ’97, capitano dell’U20 argentina, ha attirato le attenzioni anche del Siviglia in Liga e di Tottenham ed Everton in Premier League. Dall’Argentina fanno sapere che, sul taccuino delle pretendenti di Senesi, ora c’è anche la Roma.

MERCATO ROMA, GONALONS VICINO ALL’ADDIO – Non aveva convinto i tifosi per un’intera stagione, figuriamoci adesso dopo l’errore che ieri sera ha spalancato le porte al 4-1 del Barcellona chiudendo la questione qualificazione in favore dei blaugrana. Maxime Gonalons in estate sarà ceduto. Il mercato per il centrocampista francese non manca: si sta cercando di piazzarlo in Spagna, dove in passato aveva ricevuto gli apprezzamenti del Villareal o in Francia, dove ha già giocato ed ha molti estimatori. Quel che è certo è che i tifosi della Roma non lo rimpiangeranno.

MERCATO ROMA, RIVOLUZIONE A CENTROCAMPO IN ESTATE? – Detto di Gonalons, in estate Monchi dovrà capire il futuro di Nainggolan e Strootman. Entrambi hanno la voglia di continuare a giocare nella Roma e di provare a vincere con la Roma, ma la necessità di vendere del club capitolino potrebbe avere la meglio. Il belga e l’olandese hanno molto mercato, così come Pellegrini, un altro che è incerto sul suo futuro. Nainggolan, dopo il mancato passaggio a gennaio al Guangzhou, potrebbe rivalutare qualche proposta dalla Cina, anche se recentemente ha manifestato il suo amore verso i colori giallorossi. Strootman ha offerte dalla Francia e dall’Inghilterra, mentre Pellegrini non ha chiuso le porte ad un clamoroso passaggio alla Juventus. Se dovesse partire anche solo uno di loro, la Roma ha già pronti tre nomi sui quali lavorare: secondo CalcioWeb, infatti, sarebbe pronto un nuovo assalto a Mateo Kovacic, in uscita dal Real Madrid, mentre sullo sfondo non è da sottovalutare la questione legata a Torreira. Sempre viva, inoltre, l’idea Cristante. Il nome del nuovo centrocampista giallorosso dovrebbe uscire da questa breve lista.