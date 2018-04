In attesa della notte di Champions League che coinvolgerà Roma e Juventus tra oggi e domani, le due squadre stanno già pensando a come rinforzare le proprie rose nella prossima stagione. Secondo CalcioWeb, potrebbe attuarsi uno scambio tra le due società che coinvolgerebbe due obiettivi opposti. Ecco i dettagli.

MERCATO ROMA, CUADRADO E PELLEGRINI PEDINE DI SCAMBIO? – Già accostato ai giallorossi la scorsa estate, non è da escludere un ritorno di fiamma per Juan Cuadrado. Dall’altra parte, la Juventus ha da tempo messo gli occhi addosso a Lorenzo Pellegrini, che aveva dichiarato: “Juve? Vedremo”. E allora perché non approfittare del doppio interesse per intavolare una trattativa di scambio? CalcioWeb non esclude l’affare.

MERCATO ROMA, FELLAINI TRA TURCHIA E ITALIA – Secondo calciomercato.it Marouane Fellaini lascerà Manchester United e Inghilterra a fine stagione. Il centrocampista ha il 60% di possibilità di finire in Turchia, dove Galatasaray, Besiktas e Fenerbache seguono le sue tracce e il restante 40% di approddare in Italia, con Roma, Milan e Inter alla finestra. La notizia andrebbe in contrapposizione con quella uscita poco prima, secondo cui il giocatore belga sarebbe vicinissimo ad un accordo con il Liverpool, che gli avrebbe offerto un ricco contratto triennale per sopperire all’addio imminente di Emre Can.