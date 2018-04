Se ne è parlato anche nei giorni scorsi, ma questa volta la voce è di quelle importanti: Mino Raiola ieri è sbarcato a Trigoria per trattare due temi. Quali? Il primo è il rinnovo di Luca Pellegrini, il giovane giallorosso cercato in tutta Europa, il secondo è il possibile arrivo nella Capitale di Mario Balotelli in vista della prossima stagione. Quella di “SuperMario” è ormai più di una semplice idea per la società giallorossa, che ha posto le basi per una trattativa. Nel frattempo, il giovane portiere Marko Johansson si allontana, come confermato dall’agente del giocatore. Ecco tutti i dettagli.

MERCATO ROMA, BALOTELLI IDEA CONCRETA – Raiola in città significa colpo in vista e questa volta sarebbe un vero e proprio botto di mercato: l’agente ieri era a Trigoria per parlato con la Roma di Mario Balotelli. Il giocatore è molto apprezzato dal tecnico Di Francesco, che non ha mai nascosto la sua voglia di allenarlo e, appena un mese fa, aveva dichiarato: “Allenerei Balotelli, lo volevo con me due anni fa quando ero al Sassuolo. Lui è un giocatore stimolante con grandissimi mezzi”. Con il Nizza l’attaccante ha ritrovato una forma fisica che non si vedeva da tempo, ha trovato continuità e gol ed ora è pronto ad un clamoroso ritorno in Italia per provare a riconquistare anche la maglia della Nazionale. Balotelli ha il contratto in scadenza con il Nizza e non lo rinnoverà, questo significa che il calciatore rappresenta una vera opportunità di mercato e Monchi non vuole lasciarsela scappare. Le basi per una trattativa sono state poste, ma se ne riparlerà ad inizio mercato, quando saranno più chiare le intenzioni di entrambe le parti.

MERCATO ROMA, SECONDO TEMA: RINNOVO DI LUCA PELLEGRINI – Non solo Balotelli. Mino Raiola era a Trigoria anche per parlare del tanto discusso rinnovo di Luca Pellegrini. L’attuale contrato del calciatore classe ’99 è in scadenza a giugno e i giallorossi non hanno alcuna intenzione di perderlo. Per questo, la dirigenza ha proposto all’esterno un contratto quinquennale da 800mila euro a stagione. L’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve, già la prossima settimana, così da allontanare le pretese dei top club europei, Paris Saint Germain su tutti, che avevano messo gli occhi su di lui.

MERCATO ROMA, SI ALLONTANA JOHANSSON – Si era parlato di lui come il nuovo secondo portiere della Roma alle spalle di Alisson. Il suo agente, però, ha smorzato: Marko Johansson non vestirà, con tutta probabilità, giallorosso. La motivazione è semplice: il ragazzo ha voglia di giocare nonostante la sua giovane età. Il procuratore del numero uno ha confessato che ci sono stati contatti con Monchi: “Abbiamo parlato con lui, ma anche con un altro ds. Marko ha grandi prospettive e diventerà uno dei primi cinque portieri al mondo. Monchi questo lo sa bene. Non voglio parlare di prezzi, ma sarebbe il portiere giusto per la Roma. Andrà in un grande club e la Roma lo è, ma non andrà in una squadra a fare panchina. I giocatori giovani devono giocatore. In Italia ci sono la Roma e un altro club interessati”.