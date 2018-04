Milan, il Napoli disposto a pagare la clausola di Suso e i rossoneri puntano Callejon

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano in una delle edizioni odierne di Sky Sport 24, Suso, il cui contratto con il Milan presenta una clausola di 38 milioni, continua ad essere corteggiato da tanti club sia europei che italiani. In particolare è sempre vivo l’interesse del Napoli, club che l’ha inserito nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

L’interesse del Napoli per Suso coincide con quello del Milan per uno dei top player del club partenopeo, José Maria Callejon. Al momento non esiste alcuna trattativa tra i due club né è verosimile l’ipotesi di uno scambio tra i due. Tuttavia, quello che appare indubbio, è il gradimento di Suso per l’interesse del Napoli, squadra che gli potrebbe di competere nelle condizioni di gioco ideali per le sue caratteristiche tecniche nonchè di disputare la Champions League, evento al quale il talento di Almeria non ha mai partecipato finora.

Callejon, dal canto suo, potrebbe essere il sostituto ideale di Suso al Milan. La valutazione dell’ex Real si aggira sui trenta milioni, cifra che, al momento, il Milan non potrebbe spendere a causa dei mancati introiti per la qualificazione in Champions che condizioneranno inevitabilmente il mercato della prossima stagione nonostante l’ottimismo dell’a.d. Marco Fassone il quale, in un’intervista concessa alla Gazzetta, ha promesso almeno tre innesti di livello in estate.

Staremo a vedere se entrambi gli spagnoli si muoveranno la prossima estate. Al momento, i due club hanno ben altre priorità. C’è un campionato da concludere poi si penserà al mercato.