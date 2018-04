Milan, la promessa di Fassone: “Faremo tre acquisti e Donnarumma resterà”

Milan, il bello deve ancora venire. La sintesi della lettera arrivata ieri da parte del presidente Yonghong Li e le parole dell’ad rossonero Marco Fassone è questa: il nuovo Milan sta prendendo forma e il futuro sarà sempre più roseo.

Il Milan che sarà – Sono giorni importanti quelli che sta vivendo la società di Via Aldo Rossi. Un anno fa il closing e nelle ultime ore le parole della presidenza e dei dirigenti che rassicurano e progettano i piani futuri. Come riportato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ad Marco Fassone racconta la sua esperienza in questo primo anno di gestione del club. Situazione finanziaria, Uefa e, ovviamente anche mercato. Fassone è sereno e piacevolemente stupito: “Pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più visto che era il primo anno di rodaggio. Invece sono arrivate risposte molto buone dalle persone all’interno del club, una reazione più positiva del previsto da parte dei tifosi. Sono contento della parte extra campo“. Poi un pensiero sullo stadio e sulla situazione con i vertici Uefa: “Il progetto stadio prende corpo settimana dopo settimana, che si tratti di San Siro rivisitato o uno stadio nuovo. Sul fronte Uefa, il rifinanziamento si farà, anche se le modalità sono ancora in discussione“.

Milan: squadra, Gattuso e mercato – Il Milan del futuro passa da quello del presente ed ecco il perché del rinnovo di Gattuso: “Gli abbiamo affidato un progetto a medio-lungo termine che gli consenta di esprimere appieno il ciclo di un club“. Sul fronte mercato alcune situazioni sono ancora da chiarire ma sulle voci di un’eventuale partenza di qualche big, per il momento Fassone è sereno: “Il Milan avrà un consolidamento della rosa. L’80/90% dei giocatori ha reso in linea o oltre le aspettative. Ora arriveranno correzioni progressive“.

Poi la promessa ai tifosi: “I tifosi possono aspettarsi due o tre nuovi giocatori nei punti ritenuti critici“. Sulle voci che vogliono i big Donnarumma e Suso lontani da Milano e dalla maglia rossonera, Fassone tranquillizza tutti: “Donnarumma? Da parte di tutti noi c’è totale fiducia, è uno dei pilastri e nella nostra testa Gigio sarà il portiere titolare molto a lungo“.