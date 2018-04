Napoli, De Laurentiis “congeda” Sarri: “Può anche rescindere il contratto”

Ancora a tenere banco in casa Napoli è il rinnovo di Maurizio Sarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis poco fa ha commentato la situazione lanciando in modo chiaro e diretto un messaggio all’allenatore.

“Sarri resterà al Napoli? Mi risulta che abbia firmato un contratto fino al 2020. Quando lo scelsi mi presi tanti di quei rimproveri da parte dei tifosi però è stata una mia scelta e a quanto pare non è andata tanto male. Ha una clausola nel contratto che certamente può rescindere, ma prima parliamone uno di fronte all’altro cercando di trovare insieme delle soluzioni. Io lavoro in Italia e negli Usa, il fuso orario non mi preoccupa mi può chiamare a qualsiasi ora. Il rinnovo glielo abbiamo proposto ora aspettiamo lui. Certo non tratteniamo nessuno controvoglia.”

Affermazioni schiette da parte del patron partenopeo che non vuole rinunciare al tecnico toscano che ha portato grandi risultati a Napoli. A quanto pare però Sarri sembra essere concentrato al massimo sulla fine del campionato. Sta preparando la gara di S.Siro contro il Milan, gara assolutamente da non sbagliare e sperando che la Juventus sia stanca dopo la faticosa rimonta in Champions. Ricordando che domenica 22 aprile all’Allianz Stadium” lo scontro diretto al vertice Juventus-Napoli.