Napoli, Sarri indeciso sul rinnovo. Il Chelsea lo tenta e il tecnico chiede rinforzi e aumento

Il duello scudetto tra la Juventus e il Napoli, è sempre più appassionante con lo scontro diretto di Torino, in programma tra dieci giorni, ma in casa partenopea, la trattativa per il rinnovo del contratto del tecnico Maurizio Sarri, sta proseguendo senza sosta; secondo il più popolare quotidiano locale il “Mattino”, ci sarebbero contatti reali, tra il Chelsea e il procuratore di Sarri, Alessandro Pellegrini. Il presidente dei Bleus, Roman Abramovic, congederà Antonio Conte a fine stagione, ma il successore dell’ex CT azzurro sulla panchina londinese, potrebbe essere ancora un italiano. In caso di reale esonero, a Conte spetterebbe da contratto una sostanziosa buonuscita, e il magnate russo sta studiando il modo per convincere la guida tecnica del Napoli, a trasferirsi oltremanica, ma anche in questo caso, c’è una clausola sull’accordo contrattuale. Intanto, da Napoli, non arrivano certo notizie rassicuranti, in quanto il diretto interessato, avrebbe disdetto l’accordo di locazione del suo appartamento, ma questo è ancora tutto da verificare, perchè per ora, non ha la giusta rilevanza, ma potrebbe essere anche sintomo di un addio ormai scritto. Per restare in “sella” alla panchina del Napoli, l’ex bancario toscano, avrebbe chiesto rinforzi sostanziosi nella prossima sessione estiva del calciomercato, per colmare il gap tecnico con i bianconeri, non tanto nei titolari, ma per avere una rosa di giocatori più lunga, per potersi giocare le proprie carte in tutte le competizioni. La questione però è un’altra, vuole un aumento dell’ingaggio, che il presidente Aurelio De Laurentiis parrebbe poco propenso a concedergli, anche se nei mesi precedenti aveva proposto per il suo “pupillo” un aumento fino a 3 milioni a stagione. Il 59enne ex tecnico di Pescara, Sorrento ed Empoli, l’anno scorso aveva dichiarato :”Non mi è mai piaciuto essere ricco nel calcio, ma con il prossimo contratto mi voglio arricchire, è un obbligo che sento, nei confronti della mia famiglia”.

Intanto De Laurentiis ha ancora tempo, per far fare retromarcia a Sarri, ma in caso contrario ha già pronta una griglia di successori, come detto nei giorni scorsi, con Simone Inzaghi e Marco Giampaolo in cima alla lista.