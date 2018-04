Psg, Thomas Tuchel è ad un passo manca solo l’ufficialità

Nuovo scossone in casa Paris St.Germain. Infatti, nei prossimi giorni il tedesco Thomas Tuckel sarà ufficializzato dalla società parigina, come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Borussia Dortmund, firmerà un contratto biennale con opzione per la riconferma alla fine dell’accordo. Il sito tedesco Sport Buzzer conferma l’indiscrezione di mercato, che l’Equipe uno dei quotidiani sportivi più seguiti e più amati, non ha smentito, ed anzi ha rafforzato. L’attuale guida tecnica, lo spagnolo Unai Emery, non verrà confermato, nonostante uno scudetto ormai certo, anche se non ancora matematico. Il presidente Nasser El Khelaifi, avrebbe preferito Tuckel a nomi molto più altisonanti ed esperti come i due italiani Antonio Conte che comunque è sempre più in procinto di lasciare il Chelsea e sopratutto Massimiliano Allegri. Fino a due settimane fa, l’arrivo in Francia dell’attuale allenatore della Juventus, il prossimo giugno, veniva dato per fatto, e invece il suo futuro ora appare meno chiaro.

Scartata a Parigi, l’ipotesi Luis Enrique, libero da impegni lavorativi, dopo la fine dell’esperienza ricca di trofei al Barcellona. Il Psg però, non ha ancora stilato comunicati ufficiali in merito, e non si sa nemmeno se Tuckel abbia realmente già firmato il contratto o meno. Emery paga con l’esonero il non essere riuscito ad affermarsi in campo internazionale, dopo un mercato estivo faraonico, con gli arrivi di Dani Alves, Killian Mbappè e sopratutto Neymar Jr, eppure il palmares internazionale del tecnico andaluso è più che accettabile, con tre Europa League consecutive, conquistate al Siviglia. I tifosi parigini però, non parrebbero molto entusiasti della scelta fatta, visto come è finita la sua avventura al Dortmund culminata con l’esonero, nell’autunno 2017, a favore di Peter Stoger, ma a quanto sembra l’idea di gioco di Tuckel ha stregato la dirigenza del Psg.