Real Madrid, Zidane potrebbe lasciare a fine stagione. Klopp candidato per sostituirlo

Indiscrezioni di stampa provenienti dalla Spagna riferiscono di un approccio del Real Madrid con il manager del Liverpool Jurgen Klopp per sostituire Zinedine Zidane. Non è certo la prima che in questa stagione il ruolo di Zidane viene messo in discussione. Fuori da tempo dalla lotta al vertice della Liga, eliminato dalla Copa del Rey, il Real Madrid è ancora in corsa in Champions League.

Stando a Don Balon, proprio in caso di mancata vittoria della Champions e con una stagione con zero titoli, il presidente Perez potrebbe virare su Jurgen Klopp con il c.t. della Germania, Joachim Loew possibile alternativa. Klopp è l’artefice dell’ottima stagione del Liverpool. I Reds sono a un passo dalla semifinale della Champions League (con il Manchester City che deve rimontare il 3-0 dell’andata) e stabilmente occupano le prime posizioni della Premier League trascinati da un super Salah.

Difficilmente l’allenatore tedesco lascerà Anfield, ma il Real Madrid potrebbe aumentargli l’ingaggio, il che potrebbe indurlo a considerare eventualmente l’offerta eventuale dei campioni d’Europa. Lo stile di Klopp aumenterà senza dubbio la qualità di gioco dei blancos. Del resto, gran parte dei calciatori a disposizione del Real si adattano perfettamente agli schemi del tecnico tedesco.