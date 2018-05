Dopo aver conquistato lo Scudetto e la Coppa Italia in pochi giorni, ora è il calciomercato in cima ai pensieri della Juventus. Tantissima carne al fuoco per Beppe Marotta e Fabio Paratici, in una estate che già si preannuncia rovente per le numerose trattative. I bianconeri, dopo essersi portati molto avanti nell’operazione che porterà molto probabilmente Emre Can a Torino, stanno varando anche altre piste di mercato, per cercare di creare una corazzata in grado di puntare finalmente alla Champions League. Ecco allora tutti i dettagli sui possibili acquisti bianconeri del futuro.

Calciomercato, Juventus-Verratti: i bianconeri ci provano

Uno dei reparti maggiormente da rafforzare nel calciomercato della Juventus è sicuramente il centrocampo. Con Marchisio e Khedira in punto di partenza, il settore mediano va rinnovato con dei top player che facciano la differenza. Per Emre Can manca soltanto la firma, continua a piacere Milinkovic-Savic, assoluto protagonista di questa straordinaria stagione della Lazio. Ma, a sorpresa, questa mattina il ‘Corriere dello Sport’ riporta di un interessamento della Juve per Marco Verratti. Il centrocampista della Nazionale italiana e del PSG ha recentemente cambiato il suo agente, passando da Di Campli a Mino Raiola, che è in ottimi rapporti con la società di Torino. Per ora sembra soltanto una suggestione, ma i problemi del club francese con il Fair Play Finanziario dell’UEFA potrebbero costringere lo sceicco Al-Khelaifi ad un sacrificio sul mercato.

Calciomercato Juventus, vicino il Morata bis: ecco i dettagli

Oltre a Verratti e al centrocampo, la Juventus vuole rinfonzarsi anche nel reparto avanzato. Il nome più caldo di queste ore rimane quello di Alvaro Morata, che andrebbe a sostituire Mandzukic nella rosa di Allegri. Come anticipatovi qualche giorno fa, lo spagnolo del Chelsea è rimasto molto legato all’ambiente juventino e non vede l’ora di tornare a Torino. Con i Blues fuori dalla Champions del prossimo anno la trattativa potrebbe essere più semplice e, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore sono sempre più costanti. La Juventus ha in mente un operazione simile a quella che ha portato a Vinovo Cuadrado, ossia un prestito pluriennale con obbligo di riscatto. In questo modo il costo del cartellino (la Juve non vorrebbe spingersi oltre ai 50 milioni) verrebbe rateizzato. Vedramo se i londinesi, dopo aver pagato Morata 75 milioni la scorsa estate, accetteranno questa offerta.