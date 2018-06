Mercato Cagliari: Castro in arrivo, pronti altri due acquisti?

Castro è ad un passo dal Cagliari

Il Cagliari inizia a lavorare sul mercato con un certo piglio. Il ds Carli ha messo in piedi alcune trattative interessanti su richiesta specifica del tecnico trentino. Lucas Castro è stato contattato durante la sua vacanza in Sardegna, e pare abbia darò la sua piena disponibilità al trasferimento in rossoblu. Il centrocampista argentino e’ un fedelissimo di Maran, e sull’isola avrebbe la possibilità di continuare il suo personale rapporto lavorativo con il mister ex Chievo. Carli adesso

avrà il compito di trovare un’intesa economica con gli scaligeri. L’operazione non dovrebbe essere delle più difficili, vista la volontà del giocatore di trasferirsi in Sardegna.

Altri due colpi per il club di Giulini

Oltre al già citato Castro il Cagliari è sulle tracce di altri due calciatori. Stavolta si tratta di due elementi di proprieta’ del Napoli. Il primo è il centrocampista Grassi che dopo una stagione con la Spal, ha fatto rientro sotto il Vesuvio ed è stato valutato dal club di De Laurentis circa 7-8 milioni di euro. I rossoblu chiederanno uno sconto in quanto vorrebbero fare una sorta di unico pacchetto, nel quale sarebbe incluso anche il difensore Tonelli. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza di Carli che vorrebbe acquistarlo, per sostituire il partente Castan pronto a rientrare alla Roma proprietà del cartellino. Insomma entro la settimana Castro dovrebbe vestire la maglia rossoblu, mentre per gli altri due ci sara’ da attendere ancora un po’. A breve intanto è attesa anche la risposta di Darjio Srna.