Cagliari, Srna in arrivo. Il croato primo acquisto dell’era Maran

Il Cagliari inizia il mercato cercando di accontentare le richieste di Maran

È iniziato il calciomercato estivo e anche il Cagliari, dopo aver preso un nuovo tecnico, sta cercando di accontentare le sue richieste di mercato e mettere a sua disposizione una rosa competitivo. Per fare ciò il presidente Giulini cercherà di confermare buona parte della rosa, Che la scorsa stagione ha vissuto un torneo ricco di patemi d’animo. Stavolta la società vorrebbe evitare che ciò accada e, per farlo sta iniziando a muoversi con determinazione sul mercato. Il primo colpo sarà Darjio Srna ex nazionale e recordman di presenze della Croazia. Il 36enne ha accettato la proposta del Cagliari e firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Tra i tifosi sono emerse opinioni differenti circa il suo ingaggio. C’e’ chi è contento visto che stiamo parlando di un giocatore esperto di grande caratura internazionale, e chi invece crede che Srna sia un calciatore anziano e sul viale del tramonto. Il campo come sempre sarà il giudice assoluto.

Le altre mosse di mercato rossoblu

Il club di Giulini non si ferma a Srna e sta cercandobdi chiudere alcune trattative aperte. La prima è quella che con tutta probabilità porterà Castro, in arrivo dal Chievo Verona ex squadra di Maran. La dirigenza sarda sta tentando di prendere anche un difensore centrale esperto, ed il nome piu caldo pare essere quello di Tonelli del Napoli. In questo caso sarà necessario avere un po’ di pazienza per tovare un accordo economico con la società partenopea. Il Cagliari sta cercando anche una seconda punta, ma per questo discorso sarà fondamentale attendere prima una o due cessioni in questo reparto. Partiranno Farias e uno tra Sau e Giannetti.