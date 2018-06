Lazio, per Acerbi è quasi fatta. In settimana è atteso l’annuncio ufficiale

Novità importanti in casa Lazio per quanto riguarda il mercato in entrata, la società biancoceleste è vicina alla chiusura di una trattativa molto importante. Dopo la partenza di De Vrij che si è accasato all’Inter di Luciano Spalletti, Tare non si è fatto trovare impreparato e nei prossimi giorni dovrebbe formalizzare l’acquisto di Acerbi dal Sassuolo. Un centrale difensivo di grande esperienza che da tantissimi anni milita in massima serie, dal 2013 ad oggi ha collezionato 153 presenze in Serie A con il Sassuolo, realizzando anche 11 reti.

Senza dimenticare che nella stagione 2012-2013 ha fatto parte della rosa del Milan fino a gennaio, nei sei mesi in rossonero ha collezionato solamente 6 presenze in massima serie. Nel gennaio 2013 è stato mandato in prestito al Chievo e con i clivensi ha collezionato 7 presenze, da quel momento in poi la carriera di Acerbi ha spiccato il volo definitivamente. Nell’estate del 2013 passa al Sassuolo e da quel momento diventa una vera e propria bandiera degli emiliani, un punto di riferimento per tifosi e compagni di squadra, sia in campo che fuori.

Tralasciando i gravi problemi di salute che per fortuna sono stati superati senza subire gravi conseguenze, per Francesco è arrivata una continuità di presenze e rendimento impressionante con il Sassuolo. Oltre 100 presenze consecutive in Serie A, insomma, la Lazio sta per mettere a segno un colpo importante, colmando la lacuna lasciata dalla partenza di un calciatore fondamentale come De Vrij. In attesa di sviluppi sulla situazione Milinkovic-Savic i tifosi laziali possono consolarsi con l’arrivo quasi certo di Acerbi, il presidente Lotito non vuole fermarsi qui e promette altri colpi nel mercato estivo.