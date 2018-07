Calciomercato Lazio, in arrivo un grande colpo. Vicina la conferma di Milinkovic-Savic

Più passano i giorni e più Milinkovic-Savic è vicino alla permanenza alla Lazio. Le richieste esagerate di Lotito hanno allontanato le pretendenti e nessuno è disposto a spendere 140 milioni per il talento serbo. Il valore del calciatore non è mai stato in discussione, semmai è in discussione la cifra che la Lazio chiede per il suo pupillo. Si era parlato di un suo probabile passaggio alla Juventus e dopo il rallentamento della trattativa si era parlato con insistenza del possibile approdo al Real Madrid.

Alla fine sono arrivate solo voci e l’affare potrebbe farlo proprio la Lazio. I biancocelesti vogliono confermarsi nelle primissime posizioni e per farlo vogliono trattenere il talentuoso centrocampista. Tare sta lavorando anche ad un altro grande colpo, vale a dire il passaggio in biancoceleste dell’ex bianconero Howedes. Nella passata stagione il centrale tedesco è stato sfortunato e ha totalizzato solamente tre presenze con la Juventus. Nelle poche partite disputate ha comunque dimostrato tutto il suo valore, giocando bene e realizzando anche una marcatura.

La partenza di De Vrij è stata colmata con l’arrivo di Acerbi dal Sassuolo, anche se non bisogna dimenticare che la stagione in arrivo sarà ricca di impegni e serviranno almeno due calciatori di livello per ogni ruolo. Nelle ultime due stagioni la Lazio ha sfiorato la qualificazione ai preliminari di Champions. Le aquile vogliono cancellare gli applausi e trasformarli in terzo o quarto posto, nessuno vuole accontentarsi del quinto posto e da questa stagione si punterà sempre più in alto.