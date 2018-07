Calciomercato Lazio: torna di moda il nome di Lucas Perez

Sono parecchi giorni che la Lazio sta facendo il casting per acquistare il sostituto di Felipe Anderson; come si sa il tecnico Simone Inzaghi ha il suo pupillo che vuole far venire a Roma e corrisponde al nome di Gomez dell’Atalanta.

Infatti il “Papu” è un pallino del tecnico biancoceleste fin dallo scorso anno, ma per l’argentino i bergamaschi chiedono tra i 15 e i 20 milioni, cifra che il presidente Claudio Lotito ritiene troppo alta per un trentenne e quindi le sue attenzioni insieme al ds Tare si sono concentrate su un profilo dai costi più contenuti ma sempre di ottimo livello.

In questo senso il nome che è in pole position è quello dello spagnolo Lucas Perez classe ’88 anche lui, attaccante dell’Arsenal in uscita da Londra e amico di Luis Alberto con il quale hanno giocato insieme nel Deportivo La Coruna nella stagione 2015-2016. Acquistato dai londinesi nell’agosto del 2016 per 20 milioni, dopo una stagione in chiaroscuro, è andato nuovamente a giocare con la squadra della sua città, il Deportivo La Coruna, con cui ha collezionato complessivamente 9 gol in 37 presenze giocando una buona stagione che però non ha impedito ai galiziani di evitare la retrocessione in Segunda Division.

Lucas Perez avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Roma per giocare con più continuità che a Londra non può avere e il suo cartellino valutato dai “Gunners” 10 milioni sposa alla perfezione i parametri del club capitolino che tra l’altro l’anno scorso volevano già acquistarlo per sostituire Keita passato ad agosto al Monaco.

La trattativa nei prossimi giorni potrebbe chiudersi positivamente, magari il 4 agosto quando a Stoccolma guarda caso Lazio e Arsenal si incontreranno in un partita amichevole.