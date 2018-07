Torino scatenato sul mercato. Il club granata è pronto ad accogliere due nuovi innesti e punta ad un profilo importante per la difesa. E’ notizia di pochi minuti fa l’arrivo ormai imminente di Souahlio Meite: il classe ’94 di proprietà del Monaco, ma nell’ultima stagione al Bordeaux, sarà un nuovo calciatore granata. Chiusa la trattativa con il club monegasco: con il francese in arrivo in Piemonte, Barreca si trasferirà a titolo definitivo nel Principato. Secondo Gianlucadimarzio.com il calciatore, ex nazionale under 20 francese, arriverà nella giornata di domani nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche di rito, mentre l’ormai ex terzino granata sarà a Montecarlo nella serata di oggi. Meite vanta 52 presenze in Ligue 1 ed altrettante apparizioni in un anno e mezzo nello Zulte Warengem, club con il quale ha vinto una Coppa del Belgio. Ma non finisce qui: il direttore sportivo Petrachi, infatti, è vicinissimo a piazzare un altro colpo. Stiamo parlando di Gleison Bremer, difensore classe ’97 dell’Atletico Mineiro: secondo Tuttosport il calciatore brasiliano si trasferirà in maglia granata per circa 6 milioni di euro (comprese le commissioni per gli agenti del difensore). La trattativa sarebbe vicinissima alla chiusura, con Bremer atteso nel ritiro di Bormio nei prossimi giorni. Due innesti importanti per Walter Mazzarri che però punta ad avere anche un altro difensore d’esperienza.

Calciomercato Torino: si punta Juan Jesus, c’è il nodo ingaggio

Il sogno, ormai neanche troppo nascosto, della società granata per rinforzare la difesa è Juan Jesus. Il brasiliano, classe ’91, viene da una buona stagione con la maglia della Roma: 29 presenze complessive, con prestazioni di spessore anche in Champions League. Per Walter Mazzarri è lui l’obiettivo numero uno per dare esperienza e qualità al settore difensivo: la Roma è disposta a lasciarlo partire, nonostante le smentite di rito dell’agente qualche giorno fa, e chiede una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Un prezzo ritenuto giusto dalla dirigenza granata. Secondo Il Corriere dello Sport, però, il problema sarebbe l’ingaggio: nella Capitale Juan Jesus guadagna 2,2 milioni di euro, troppi per le casse granata. Il calciatore, però, potrebbe decidere di accettare la destinazione, riducendosi sensibilmente l’ingaggio ma con la certezza di essere un titolare inamovibile del settore difensivo del Toro. La situazione è da monitorare, con i prossimi giorni che saranno decisivi per capire il futuro del centrale di difesa brasiliano, pupillo di Mazzarri dai tempi dell’Inter. Chiosa sul centrocampo: è notizia di ieri l’interessamento per Rade Krunic, di proprietà dell’Empoli. Il calciatore bosniaco, classe ’93, è stato individuato come il rinforzo giusto per il settore centrale del campo: il club toscano, ormai rassegnato a vederlo partire, chiede 7 milioni di euro, una cifra ritenuta giusta dal club granata che potrebbe accelerare nelle prossime ore per chiudere la trattativa. Krunic è stato nell’ultima stagione uno dei leader della cavalcata degli azzurri nel campionato cadetto: il centrocampista ha collezionato 35 presenze e segnato 4 gol. Inoltre vanta una discreta esperienza nella massima serie italiana: 47 presenze, condite da 3 gol. Krunic vanta anche tre presenze nella nazionale maggiore bosniaca.