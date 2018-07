Cavani al Napoli, il dubbio di Basile: “Ho il sospetto che il Matador sia in Campania”

In queste ultime settimane si è parlato molto della presunta trattativa tra Cavani e il Napoli: il ritorno del Matador all’ombra del Vesuvio è particolarmente gradito ai tifosi partenopei, che hanno da sempre apprezzato l’affetto mostrato dal calciatore uruguaiano nei confronti della città e della società.

Sebbene l’operazione aleggia su scenari alquanto apocalittici, tra cifre esorbitanti e difficilmente sostenibili dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis ed improbabili abbassamenti dell’ingaggio da parte dello stesso Cavani, il quale, a detta di molti, desidererebbe tornare a Napoli, in tanti svelano un indizio o un aneddoto strettamente correlato alla presunta trattativa che da giorni impazza nel capoluogo campano: ultimo riferimento al possibile affare è stato fornito dal noto avvocato di Agropoli, Giovanni Basile, il quale, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha svelato alcuni importanti dettagli: “Abito a pochi metri dalla famiglia amica della madre di Cavani – afferma il legale salernitano -. Spesso il calciatore è venuto in incognito, evitando i riflettori. Nella zona della casa c’è stato un via vai sospetto di auto di grossa cilindrata con vetri oscurati. Ho un fondato sospetto che Cavani sia qui, ma non ho l’assoluta certezza. È venuto in veste informale – conclude Basile – ed è giusto che la famiglia che lo ospita lo copra“.

Quale offerta per Edinson Cavani al Napoli ?

Nelle ultime ore si era parlato della possibilità da parte del Paris Saint-Germain di portare sotto la Tour Eiffel Luis Suarez su suggerimento proprio di Neymar: l’approdo dell’attaccante uruguaiano tuttavia potrebbe spingere Cavani fuori dai piani tecnici del club francese, con un’evidente eccedenza in quella zona di campo.

Ecco dunque che il Matador potrebbe tornare di moda a Napoli: il Psg chiede 55 milioni di euro per il cartellino del calciatore, una cifra non eccessivamente alta per le casse della società partenopea che, alla stregua, potrebbe agevolmente affrontare la spesa. Il problema principale risiede però nell’ingaggio percepito da Cavani, che si attesta sui 12 milioni circa: De Laurentiis dunque non può permettersi Benzema per lo stesso motivo, altrettanto non può fare con il centravanti uruguaiano.

La possibile svolta potrebbe arrivare grazie ad un drastico taglio dello stipendio su precisa volontà di Cavani: in questo caso, se il Matador abbassasse le pretese, complice anche il desiderio di tornare nel capoluogo campano, l’affare si potrebbe davvero chiudere. E i tifosi del Napoli sognano