Ibrahimovic, nostalgia canaglia rossonera. L’occasione era ghiotta e non se l’è fatta sfuggire. Zlatan Ibrahimovic ha fatto visita alla truppa di Gattuso nel ritiro milanista a Los Angeles. Il fuoriclasse svedese, oggi ai Los Angeles Galaxy, ha poi salutato i tifosi del Milan su Twitter. Un messaggio affettuoso per una tifoseria che non ha mai dimenticato uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto vinto dai rossoneri. Storia del 2011, un anno dopo Ibra ha lasciato il Milan per andare al Paris Saint Germain. Questioni di bilancio, fosse stato per lui non avrebbe mai lasciato Milano, sua città preferita da sempre. Chissà che con Gattuso non ci sia stata occasione di parlare del futuro del Milan. Ora che i rossoneri hanno riconquistato l’Europa League uno come Ibrahimovic potrebbe tornare utile al Milan. In questi mesi americani Zlatan ha dimostrato di aver recuperato in pieno fisicamente e che anche a quasi 37 anni risultare decisivo su un campo da calcio.

Ibrahimovic, idea mercato per Leonardo?

Il Milan cerca un grande attaccante. Ibrahimovic è un grande attaccante, ancora lo è. Uno come lui sarebbe molto utile per i giovani rossoneri, soprattutto ora che si sta per perdere Bonucci. Lo svedese potrebbe far da chioccia ai vari Cutrone, Locatelli e Calabria. Lui che è sempre stato esempio altissimo di professionalità. E’ fantamercato, ma fino a che le liste trasferimenti sono aperte perché non sognare a occhi e cuori aperti.

Ecco il saluto social di Ibrahimovic ai tifosi del Milan: