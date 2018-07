Juventus, Caldara tentato dal Borussia Dortmund con un’offerta monstre

Non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus proverà anche a sfoltire la rosa con qualche cessione. Ha del clamoroso la notizia che arriva dalla Germania, secondo la quale il difensore centrale bianconero Mattia Caldara, già acquistato la scorsa stagione dall’Atalanta e presentato da pochi giorni, sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund; i gialloneri, avrebbero presentato un’offerta da 35 milioni di euro più bonus per strappare il giovane difensore al club piemontese. Il BVB è pronto anche ad aumentarla per costringere i dirigenti juventini a trattare.

Mercato Juventus, Caldara ambito da Borussia e Chelsea



C’è stato un incontro tra il procuratore del giocatore Beppe Riso e Fabio Paratici direttore sportivo dei bianconeri a Palazzo Parigi a Milano. Paratici, ha lasciato intendere di non volersi privare del giocatore. Il destino bianconero dell’ex numero 13 atalantino è legato quasi a doppio filo a quello del compagno di squadra e di reparto Daniele Rugani. Infatti, se quest’ultimo dovesse essere ceduto proprio ai Bleus, la permanenza a Torino di Caldara non è in dubbio, se invece la trattativa con i londinesi saltasse, le cose potrebbero cambiare drasticamente e il centrale bergamasco potrebbe davvero finire al Borussia. E c’è di più. Anche lo stesso Chelsea sarebbe interessato al centrale ex Atalanta. Insomma, un vero intrigo di mercato destinato a durare ancora per giorni.