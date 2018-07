Nei giorni in cui tiene banco il probabile e clamoroso ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Caldara destinato a fare il percorso inverso e vestirsi di rossonero, Marotta e Paratici lavorano sottotraccia per regalare a Massimiliano Allegri il secondo colpo da 90 in questa scoppiettante sessione di mercato, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il nome è sempre quello: Sergej Milinkovic-Savic. La dirigenza bianconera è pronta a sferrare l’attacco al forte centrocampista serbo della Lazio, una volta che si sarà chiusa la doppia cessione di Gonzalo Higuain (su lui Milan e Chelsea, che offrono 60 milioni) e Daniele Rugani (vicino al Chelsea per circa 50 milioni). I due addii porterebbero nelle casse bianconere una cifra da reinvestire immediatamente sul classe ’95. Il classe ’95, che non ha mai nascosto la volontà di cambiare maglia e soprattutto di gradire la destinazione Torino, sarebbe pronto a vestire la maglia della Juventus. Inizialmente a Milinkovic-Savic erano interessatissime anche Real Madrid e Barcellona, ma ora i due club spagnoli sembrerebbero aver cambiato obiettivi. Strada spianata, quindi, per la Juventus che in queste ore starebbero lavorando alacremente per il serbo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus sarebbe pronta ad offrire al club di Claudio Lotito 90 milioni di euro più il cartellino di Pjaca, valutato circa 25 milioni di euro. Un’offerta complessiva da 115 milioni di euro che potrebbe far vacillare il presidente della Lazio, che a inizio mercato sperava in un’asta che non è mai partita. Milinkovic-Savic, come detto, spingerebbe per il trasferimento in maglia bianconera ed i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare l’affare. Al momento non è stata ancora recapitata un’offerta ufficiale, ma l’incontro tra la dirigenza bianconera e quella biancoceleste nello scorso weekend significa che qualcosa si sta realmente muovendo. In uscita dal club bianconero rimane sempre Miralem Pjanic che piace parecchio in Premier League.