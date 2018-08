Calciomercato Fiorentina: ufficializzato il belga Kevin Mirallas

Nella giornata di sabato la Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dall’Everton, del centrocampista belga classe ’87 Kevin Mirallas. Il giocatore arriva in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto di 7,5 milioni che è da intendersi come complessiva di tutta l’operazione (prestito oneroso da un milione, il resto come diritto di riscatto); mentre l’ingaggio sarà di un milione a stagione con un contratto quadriennale che firmerà nella nuova settimana dopo le visite mediche di rito. L’esterno belga, che in Inghilterra guadagnava 1,5 milioni, pur di venire al club viola si è ridotto l’ingaggio di 500.000 mila euro per riscattare le ultime stagioni in chiaroscuro.

Il mister Stefano Pioli si ritrova in rosa un calciatore di buon livello che può giocare sia all’ala destra che all’ala sinistra, ma all’occorrenza anche falso nove, in più è dotato di grande velocità e forza fisica con ottime dote tecniche.

Nelle ultime sei stagioni Kevin Mirallas ha giocato nella Premier League con l’Everton (tranne gli ultimi sei mesi passati in prestito in Grecia al Pireo con l’Olimpiakos), dove in 186 presenze complessivi ha totalizzato 38 gol condite anche da 60 gettoni con la nazionale belga e 10 reti.

Intanto i tifosi dei “Toffees” sui social esprimono tutta la loro gioia per la cessione del loro ex giocatore, queste alcune delle loro frasi: “Mirallas non è più lontanamente vicino al giocatore che era. “Sbarazziamone è una mela marcia”.

“Perchè mai gli abbiamo fatto un nuovo contratto, lo scorso anno“?

Questo per far capire che ormai il rapporto tra il giocatore e i suoi ex tifosi era finito; ovviamente i tifosi viola sperano che Kevin Mirallas possa tornare il giocatore di due anni fa.