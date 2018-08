Calciomercato Inter, si sogna uno tra Modric e Milinkovic-Savic. Il grande colpo è dietro l’angolo

Prosegue senza sosta la caccia dell’Inter ad un grande centrocampista. Oltre alla pista Modric, nelle ultime ore si è parlato con insistenza di una possibile trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic. Trattativa che nessuno si è affrettato a smentire. Dunque, il mercato dei nerazzurri è fatto di grandi nomi e l’impressione è che Ausilio faccia veramente sul serio, per cercare di regalare a Spalletti un calciatore in grado di fare la differenza.

L’arrivo di Modric ad Appiano Gentile non è da escludere, anzi, l’impressione è che il croato sia più di un sogno di mezza estate. Dovesse arrivare il talento ex Tottenham, l’Inter sarebbe da considerare l’antagonista numero uno della Juventus, visto e considerato che a quel punto tra i bianconeri e i nerazzurri non ci sarebbe più un grande divario. Per arrivare a uno tra Modric e Milinkovic-Savic servirà una cessione eccellente e sullo sfondo rimane aperta la probabile partenza di Perisic.

Il calciatore ha aperto le porte ad un possibile addio ai nerazzurri e a questo punto l’Inter vuole ricavare il massimo dalla cessione dell’esperto esterno, ricavando almeno 75 milioni da reinvestire immediatamente sul mercato. Il mercato nerazzurro sta per regalare gli ultimi botti e l’impressione è che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle. Dietro l’angolo si nasconde il grande colpo e i tifosi nerazzurri aspettano con ansia di ricevere la grande notizia.