Calciomercato Juventus, colpo al fotofinish: la lista dei possibili obiettivi di Marotta

Calciomercato Juventus, colpo di coda bianconero? Manca poco meno di una settimana alla fine delle contrattazioni e la Vecchia Signora sembra non essersi ancora saziata delle diverse operazioni concluse finora, alcune delle quali dai nomi davvero altisonanti come quello per esempio di Cristiano Ronaldo.

Per la prossima stagione la Juventus ha costruito una corazzata capace di strapazzare le avversarie non solo in ambito nazionale, con la possibile conquista dell’ottavo scudetto di fila, ma anche sulla scena internazionale, con quella Champions League da conquistare, trofeo che manca ormai da tanti, troppi anni all’ombra della Mole.

Per questo motivo, Marotta e Paratici stanno studiando tutti i possibili colpi di coda di questo calciomercato fin qui da dieci e lode: la ciliegina sulla torta potrebbe giungere proprio negli ultimi giorni di questa intrigante sessione estiva, che ha reso la Serie A nuovamente appetibile.

Calciomercato Juventus, la lista dei possibili obiettivi di Marotta

Calciomercato Juventus, l’affare in salita: il colpo che andrebbe a suggellare un’intensa fase di contrattazioni sarebbe quello di Paul Pogba, che rappresenterebbe il secondo ritorno di fila dopo Bonucci di questa stagione ancora ai nastri di partenza.

La dirigenza bianconera ha intrapreso un discorso in questo senso con l’agente del calciatore in forza al Manchester United, Mino Raiola: ciononostante vi sarebbero allo stato di fatto una serie concatenata di eventi che renderebbe impossibile l’operazione nel suo complesso, dalla chiusura del mercato inglese e conseguente impossibilità per i Red Devils di rimpiazzare il “polpo”, fino alle difficoltà legate al ritorno in bianconero in senso stretto.

D’altronde Mourinho difficilmente deciderà di privarsi di uno dei pezzi pregiati dello scacchiere a sua disposizione senza avere la concreta certezza di poter rimpiazzare il calciatore francese.

Calciomercato Juventus, il sogno proibito: senza dubbio l’obiettivo numero uno per la linea mediana bianconera sarebbe proprio Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sembra essere sempre più vicino ad un possibile addio alla Lazio, soprattutto perché Lotito potrebbe sfruttare la super valutazione stimata nei suoi confronti e garantirsi nella circostanza un’imponente plusvalenza.

Anche in questo caso la trattativa non è assolutamente semplice: oltre a vincere le resistenze del patron laziale, con annesse problematiche relative al rispetto dell’ultimatum imposto da quest’ultimo, in scadenza del quale Milinkovic-Savic verrà automaticamente tolto dal mercato, ci sarebbero tuttavia difficoltà legate alla spietata concorrenza sul serbo.

Calciomercato Juventus, scherzetto in vista? I bianconeri potrebbero tuttavia provare a rifilare un vero e proprio colpo all’Inter piombando su uno dei principali obiettivi del mercato nerazzurro, ossia Luka Modric. Sebbene fosse possibile, la trattativa in esame presenta contorni davvero difficili da smussare.

In particolare il presidente del Real Madrid Florentino Perez di certo non accetterebbe la cessione di un altro gioiello della rosa a disposizione del neo tecnico Julen Lopetegui proprio ai rivali in ambito europeo della Juventus, soprattutto alla luce della precedente cessione di Cristiano Ronaldo.

Inoltre lo stesso calciatore croato, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, avrebbe intenzione di rispettare fedelmente il contratto che lo lega ai blancos, per cui si tratterebbe di un’operazione di difficile realizzazione, almeno per il momento.

Calciomercato Juventus, gli obiettivi mai tramontati: più concreta l’ipotesi di un possibile avvicinamento di Rabiot ai bianconeri. Il calciatore attualmente in forza al Paris Saint-Germain si troverebbe di fatto in scadenza di contratto e per questo motivo la Vecchia Signora potrebbe strapparlo a prezzi contenuti negli ultimi giorni di mercato o mal che vada a parametro zero la prossima stagione.

Si tratta ad ogni modo di una trattativa mai tramontata, in attesa di sviluppi importanti in questo senso.

Occhio anche agli obiettivi Marcelo e Godin, entrambi vincolati alle probabili cessioni di alcuni calciatori a disposizione di Max Allegri: nel primo caso il brasiliano potrebbe approdare a Torino in caso di partenza di Alex Sandro, confidando anche nei buonissimi rapporti con l’ex compagno di squadra al Real Madrid Cristiano Ronaldo; nel secondo caso, invece, si tratta di un’operazione low cost, considerando la possibilità di acquistarlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, che farebbe al caso della compagine bianconera soprattutto se dovesse partire qualcuno in difesa.