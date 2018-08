Calciomercato Lazio: ultimatum di Lotito per Milinkovic

Ieri sera il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi sarà stato contento quando la Premier League ha chiuso ufficialmente la sessione estiva del calcio mercato visto che alcuni club, con il Manchester Utd in prima fila, volevano acquistare il talento serbo Milinkovic.

Ma ieri in serata è arrivata un’altra buona notizia, questa volta da Madrid, dove la dirigenza del Real ha rilasciato una dichiarazione importante: “Il serbo è un buon giocatore, ma non abbiamo alcuna intenzione di acquistarlo“; a questo punto, prese per vere queste parole, si riduce drasticamente il numero dei potenziali club interessati al centrocampista biancoceleste.

Ora i club che potrebbero acquistarlo sono le italiane (il mercato finisce il 17 agosto), il Psg e il Barcellona (per loro invece chiude il 31 agosto).

Lotito per la cessione definitiva del giocatore serbo chiede non meno di 120/130 milioni di euro e finora ha sempre bocciato l’idea di un prestito oneroso con diritto di riscatto e, soprattutto, vuole che la situazione si chiarisca a breve, tant’è che è uscita fuori la notizia che il presidente dei capitolini abbia dato l’ultimatum all’entourage del giocatore: offerte concrete fino a domenica altrimenti il serbo sarà fuori ufficialmente dal mercato perchè ovviamente nei programmi della dirigenza romana c’è l’idea di rinvestire gli eventuali soldi della cessione, ma vendere Milinkovic nell’ultima settimana significherebbe non avere il tempo materiale di sostituirlo con un giocatore all’altezza della situazione. Intanto il tecnico Simone Inzaghi e i tifosi biancocelesti possono iniziare il conto alla rovescia, sperando che tutto finisca per il meglio, ovvero la permanenza del loro gioiello per un’altra stagione.