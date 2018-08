Calciomercato Milan, Ramires è sfumato sulla sirena? Ieri sera si è conclusa la sessione estiva per le trattative del mercato calcistico italiano. Ma, come spesso accade, non mancano i retroscena delle ultime ore di acquisti e cessioni. Come quello rivelato dalla rivista portoghese Record. Secondo i colleghi, il Milan nella giornata di ieri avrebbe pensato a Ramires come idea last minute per il centrocampo. Il Jiangsu Suning però, club detentore del cartellino, non ha voluto rafforzare il Diavolo concorrente diretto dell’Inter in Serie A, rispondendo negativamente a Leonardo. 31 anni compiuti a marzo, Ramires era stata un’ipotesi anche per l’Inter nella passata stagione. Poi però l’idea è sfumata anche perché l’UEFA non vede di buon occhio i trasferimenti tra squadre della stessa proprietà. Ramires sarebbe staro un buon rinforzo per il Milan, anche se il brasiliano non è più il giocatore ammirato con il Benfica e il Chelsea nelle passate stagioni.

Calciomercato Milan, ancora qualche uscita per i rossoneri. Durante la presentazione di Bakayoko, Laxalt e Castillejo c’è stato il giudizio finale di Leonardo sul mercato milanista. Per ora è positivo, sopratutto pensando che il dirigente brasiliano è arrivato solo il 26 luglio a Casa Milan. La maxi-operazione con la Juventus è stato il fiore all’occhiello della nuova proprietà. Ci sono state anche numerose uscite, che forse non sono ancora terminate. Il mercato in Francia, Germania e Spagna è ancora aperto. Il nome che potrebbe lasciare il Milan entro il 31 agosto è quello di Riccardo Montolivo. L’ex Fiorentina è praticamente fuori rosa e la permanenza di Mauri e Bertolacci chiude ancora di più il suo spazio. Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi 13 giorni al riguardo.

Calciomercato Milan, ora tocca a Gattuso

Calciomercato Milan, rossoneri completi? Quando finisce una sessione acquisti-cessioni c’è sempre la sensazione che manchi qualcosa. Il Milan ha vissuto un’estate sulle montagne russe, tra la depressione cinese e la speranza americana. I rossoneri abbondano in alcuni ruoli: ci sono quattro portieri e tre terzini sinistri, tanto per dirne qualcuno. Gattuso potrà contare su soli due centravanti di ruolo, Higuain e Cutrone, potendo adattare Borini nel ruolo. Manca qualcosa a centrocampo. Non in termini di quantità , ma di qualità. La sensazione è che Leonardo abbia lavorato molto alle necessità impellenti. Un regista con i piedi buoni, migliori di quelli di Biglia, sarebbe stato un di più. Difficile intavolare trattative costose e complicate per Rabiot o Milinkovic-Savic. Il francese può tornare ad essere un obiettivo a gennaio, soprattutto se non prolungherà il suo contratto con il Psg.

Calciomercato Milan, nuova chance per Mauri e Bertolacci. Sembravano sicuri partenti, invece sono rimasti a Milanello. José Mauri e Andrea Bertolacci potranno rivelarsi preziose alternative per Gattuso. In un reparto, come quello di centrocampo, che non abbonda per qualità. L’italo-argentino è molto stimato da Gattuso e comincia la sua prima vera stagione in rossonero. L’ex Roma spera di essersi messo alle spalle la sfortuna. L’augurio è che cominci quanto prima a giustificare i 20 milioni di euro spesi tre estati fa da Galliani per portarlo al Milan.