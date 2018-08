Dopo la ‘sconfitta’ nel calciomercato, con il mancato arrivo di Luka Modric, per l’Inter ieri sera è arrivata anche quella sul campo. A Reggio Emilia contro il Sassuolo la banda Spalletti esordisce come peggio non poteva in campionato ed è costretta già a rincorrere le rivali. Non è proprio un buon periodo per i nerazzurri, che durante l’ultimo giorno di trattative sono caduti in qualche intoppo che non ha permesso di piazzare quei colpi (in entrata e in uscita) che avrebbero voluto. Infine l’annuncio di una possibile denuncia da parte del Real Madrid per aver parlato con Modric senza aver prima interpellato il club spagnolo. Nelle ultime ore è stato proprio il centrocampista croato il protagonista fuori dal campo, con indiscrezioni e affermazioni poi smentite.

Modric-Inter, contatti irregolari? La confessione del croato

Ma procediamo con ordine. La notizia di ieri sera parla di un Modric ‘reo confesso’ di essere stato egli stesso a contattare, tramite gli agenti’ la società di Corso Vittorio Emanuele, di fatto scagionandola dal contenzioso con il Real. Secondo la ricostruzione effettuata da Don Balon infatti il croato avrebbe confessato di aver avviato i contatti con l’Inter, desideroso di giocare nel club nerazzurro e raggiungere i compagni di Nazionale Brozovic, Perisic e Vrsaljko. Questo perchè il calciatore sarebbe stato consapevole che Suning non avrebbe mai mosso il ‘primo passo’, viste le enormi pretese dei Blancos. Tutto ciò però sarebbe andato a favore dell’Inter, di fatto scagionata dall’accusa di trattativa irregolare. Oggi però è arrivata la smentita dello stesso vice-campione del Mondo.

Modric-Inter, continua la querelle: il calciatore smentisce tutto

Questa mattina però il quadro della situazione sembra essere cambiato. A ribaltare il tavolo ci ha pensato lo stesso Modrid, con una dichiarazione destinata a far discutere. Come sempre più spesso accade, a dar voce ai calciatori sono i social, e anche in questo caso è stato un post di Instagram a scatenare il putiferio. Modric ha riposto alla pagina Futbolalreves affermando che i suoi contatti con l’Inter sono “La più grande bugia della storia“. Le sue parole riaprono uno scenario che sembrava ormai tramontato, facendo continuare così l’attrito tra Florentino Perez e la dirigenza milanese. La telenovela più lunga dell’estate calcistica sembra non essere ancora terminata, nonostante il mercato ormai chiuso.