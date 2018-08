Marchisio, un addio con qualche polemica. Lui ha dichiarato tutto il suo amore alla Juventus e alla maglia bianconera, anche nell’amaro giorno dell’addio. La moglie è stata meno conciliante. La separazione tra Claudio Marchisio e la Juventus non è stata proprio indolore. “Nel calcio e nel cinema meglio essere rimpianti che sopportati”. Roberta Sinopoli, moglie di Marchisio, interviene con tono polemico su Instagram nei confronti della Juventus. La donna, che ha ripreso le parole dell’attore Michele Placido in un’intervista a Tuttosport dopo l’addio del Principino alla maglia bianconera. Già in passato era stata molto critica, in particolare nei confronti di Massimiliano Allegri. “La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, passando quella si trasforma”, si leggeva in una story pubblicata sul suo profilo dalla stessa Roberta lo scorso febbraio.

Sempre più spesso le mogli e fidanzate dei calciatori utilizzano i social per dare voce ai propri pensieri sulle sorti delle carriere dei mariti o fidanzati. Nel caso di Marchisio la separazione con la Juventus era inevitabile. Dal grave infortunio subito al ginocchio nel 2016, che gli costò anche la partecipazione agli Europei, lo spazio per lui in bianconero è stato sempre più ridotto. Con Pjanic, Khedira, Emre Can, Matuidi e Bentancur era difficile ipotizzare di trovare continuità di prestazioni con la Juventus. Meglio andare via, con buona pace di lady Marchisio.

Marchisio, quale futuro per lui?

A 32 anni non è più un giovanotto, ma neanche un ferro vecchio da buttare. Marchisio ha giocato un buon precampionato con la Juventus, dimostrando di essere ancora un giocatore vero. Difficile pensare che l’ex bianconero possa vestire un’altra maglia in Italia. Più facile pensarlo all’estero. Magari in Francia, al Paris Saint Germain, dove Buffon lo accoglierebbe a braccia aperte.

A inizio mercato si era parlato del Monaco, ma oggi la pista più calda per Marchisio sembra il Nord America. La Major League Soccer, negli Usa o in Canada, potrebbe accogliere l’ex Juventus. E’ svincolato da neanche tre giorni, dopo 25 anni di vita calcistica juventina. Si prenda qualche altro giorno per riflettere. E’ il minimo.