Inter, il Torino insiste: vuole Candreva, pronto uno scambio sorprendente

Uno dei giocatori che non sta trovando molto spazio nelle fila dell’Inter in questa prima parte della stagione è l’esterno destro, Antonio Candreva. Il giocatore a Milano è chiuso da Matteo Politano, arrivato questa estate dal Sassuolo e dimostratosi subito pronto al grande salto con prestazioni esaltanti anche in Champions League. Questo, dunque, potrebbe portare all’ex Lazio a valutare eventuali proposte nelle prossime sessioni di calciomercato, a gennaio o a giugno.

TORINO SU CANDREVA – Il club che sembra aver mostrato maggiore interesse per Antonio Candreva nelle ultime settimane è il Torino. I granata stanno avendo più di qualche problema sulle fasce, con De Silvestri e Ansaldi che in questa stagione stanno accusando qualche acciacco fisico di troppo. L’esterno nerazzurro, dunque, sarebbe l’obiettivo perfetto per andare a colmare queste lacune, con un giocatore in grado di mettere in mezzo all’area palloni interessanti a quantità industriali per due centravanti come Simone Zaza e Andrea Belotti. E l’Inter non ha chiuso le porte ad un’eventuale trattativa.

LA PROPOSTA DELL’INTER – L’Inter non ha chiuso le porte alla possibile cessione di Candreva al Torino, ma non ha intenzione di realizzare una minusvalenza dopo averlo acquistato nell’estate del 2016 dalla Lazio per 25 milioni di euro. Per questo motivo la società nerazzurra ha fatto sapere ad Urbano Cairo di essere disposta a sedersi al tavolo delle trattative con l’inserimento del cartellino del centrocampista italiano, Daniele Baselli. Una pedina che andrebbe a colmare la lacuna che ha in mezzo al campo la squadra di Luciano Spalletti, lasciata dal mancato arrivo di Luka Modric. Toro che, dal suo canto, potrebbe anche accettare di privarsi del suo centrocampista visto che in quel ruolo può contare su Soriano, arrivato la scorsa estate dal Villarreal.