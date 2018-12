Calciomercato, ci sono Torino e Milan su Machin del Pescara

Il centrocampista Josè Machin è sicuramente una delle note più liete del campionato di serie B targato 2018/2019, dove sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Pescara, con i biacazzurri di mister Pillon che al momento occupano un’ottima posizione in classifica.

Ad aver messo gli occhi su di lui ci sono già il Milan, il Torino ed anche il Genoa, nobili formazioni del massimo campionato italiano, a testimonianza delle indubbie potenzialità del calciatore classe 1996.

Machin dispone del doppio passaporto (sia della Guinea che della Spagna), ed è un elemento duttile nella zona di metà campo, dove a Pescara ricopre il ruolo di mezzala nel collaudato modulo del 4-3-3.

Il club biancazzurro dovrebbe riuscire a trattenerlo in riva all’Adriatico fino a giugno, essendo un elemento essenziale nell’organico di mister Pillon, mentre per la prossima stagione il suo approdo in serie A è considerato molto probabile.

A tal proposito va detto che mister Mazzarri del Torino lo ha segnalato nella sua lista degli obiettivi, mentre sulla sponda milanese c’è stato già un contatto tra Leonardo del Milan e l’agente Di Campli del calciatore per preparare il campo alla trattativa; già nell’estate 2012 i due definirono il passaggio del talento Verratti da Pescara a Parigi e quindi potrebbe scapparci un nuovo colpo a sensazione.