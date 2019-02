Calciomercato Milan, Cutrone via? L’agente:”Vedremo a giugno”

Che dopo il caso Icardi che da giorni impazza sponda neroazzurra, stia per esplodere il caso Cutrone in casa Milan?

A far insinuare il dubbio che anche Cutrone possa navigare verso altri lidi la prossima stagione è stato il suo manager, Donato Orgnoni che si è espresso ai microfoni di Radio Marte.

Patrick Cutrone, classe 1998, è una giovane promessa del calcio italiano, nonchè stella rossonera, capace di realizzare ben 18 reti la passata stagione al debutto in rossonero, e di essere il marcatore più prolifico del Milan in Europa League già Coppa Uefa.

Ma se fino allo scorso anno Cutrone appariva scelta inamovibile dello scacchiere di Gattuso, in un parterre attaccanti asfittico e con un Higuain in perenne crisi realizzativa, quest’anno la situazione del giovane attaccante nato a Como ventun’anni fa, appare decisamente più instabile, costretto a ricoprire il ruolo di ombra di un certo Piatek.

Un Vedremo alla domanda sul futuro di Patrick, che ha lasciato tifosi esterrefatti e preoccupati, ma che sarebbe dovuto al semplice fatto che, ambizioso e desideroso di giocare com’è, non vedrebbe di buon occhio l’idea di rimanere in panchina, e sarebbe perciò disposto anche a emigrare altrove.

D’altronde da quando il polacco Piatek ha lasciato il Genoa per vestire la maglia rossonera, e sta letteralmente trascinando la squadra e dominando la classifica marcatori, Cutrone ha trovato meno spazio.

E per questo il suo agente aspetta la fine del campionato per sedersi e decidere il da farsi per il bene della società e del calciatore.

E le squadre disposte a sborsare cifre anche consistenti per lui, non mancano affatto.

A cominciare dall’Atletico Madrid, ai vertici in Spagna e in Europa.